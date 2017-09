Na gori jurišev najboljši Škorpijoni

Na stičišču velenjske, mislinjske in šoštanjske občine se je odvijal že 42. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. V tekmovalnem programu je nastopilo 13 domačih ansamblov in dva tuja: Extra kvintet, Ansambel Jug, Kvintet 7, Navihani muzikanti, Nori val, Opoj, Plus, Prisrčniki, Škorpijoni, Udar, Vražji muzikanti, Žarek, Žurerji ter nemški Quintett Wenzelstein in Štimung Zagorja. Bronaste pastirčke so si priigrali ansambli Plus, Prisrčniki, Žarek, Udar, Štimung Zagorja in Žurerji, srebrne Nori val, Opoj in Quintett wenzelstein, zlate pa Extra kvintet, Škorpijoni, Kvintet 7, Jug, Navihani muzikanti in Vražji muzikanti.

Vse več kvintetov

Za najbolj izvirno melodijo skladbe Deklica moja so prejeli plaketo Graške Gore in denarno nagrado Vražji muzikanti, ki so postali tudi zmagovalci občinstva, medtem ko so na drugem mestu pri občinstvu pristali Opoj, na tretjem pa Prisrčniki. Za najboljšo priredbo skladbe Glasba je moje življenje je nagrado prejel Primož Kosec, skladbo pa je izvedel Kvintet 7. Plaketo Graške Gore so za odličen vokalni nastop prejeli tudi Navihani muzikanti.

Absolutni zmagovalci festivala so Škorpijoni. Tako je odločila strokovna komisija za glasbo, v kateri so bili Tomaž Guček, Gorazd Topolovec in Anita Plazl. »Na letošnjem festivalu je bilo pri določenih ansamblih zaznati slabšo vokalno pripravljenost, netočno večglasno petje, določenim ansamblom pa na odru primanjkuje tudi samozavesti. Smo pa na festival sprejeli vseh 17 prijavljenih ansamblov, od tega šest kvintetov. Da se število kvintetov v primerjavi s prejšnjimi leti povečuje, nas še posebno veseli,« je v imenu komisije strnila misli glasbena pedagoginja Anita Plazl. Posebej sta besedila letošnjih skladb ocenjevala Igor Pirkovič, predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe, in Peter Rezman, ki sta odločila, da si prvo nagrado za besedilo skladbe Ko boš rojen, v izvedbi ansambla Jug, zasluži Vera Šolinc, ki je prejela tudi tretjo nagrado za besedilo Muzike domače, v izvedbi ansambla Prisrčniki. Drugo nagrado si je za besedilo skladbe Odpeljal bi te rad, ki so jo izvedli Žurerji, prislužila Darinka Kovač.