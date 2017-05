Na Eurosong noseča, domov še zaročena

KIJEV – Danes bo evrovizijska vročica dosegla vrhunec, a srca vseh je že osvojila makedonska predstavnica v Ukrajini Jana Burčeska: mlada pevka se tako kot naš Omar Naber ni uvrstila v finale, pa vendar je imela razlog za veselje in slavje.



Najprej je v uvodnem posnetku, s katerim je vsak nastopajoči predstavil sebe in svojo državo, razkrila, da je noseča! Pevka, stara je 23 let, je namreč v predstavitveni posnetek vključila ultrazvočni pregled pri ginekologu in brskanje med oblačilci za dojenčka in tako javnosti sporočila, da bo prvič postala mati. Pa se s tem ni končalo: da je bilo vse še bolj zanimivo in tudi bolj dramatično, je v odmoru med nastopi in razglasitvijo finalistov njen partner, zdaj zaročenec Aleksander, ki jo je spremljal v Ukrajino, pred njo pokleknil in ji pomolil prstan ter jo zaprosil v polni kijevski dvorani! To je bila prva snubitev na evrovizijskem odru, Jana, ki je bila peta v šovu makedonski idol, pa je rekla da! V trenutku vznesenosti je mlada pevka na poroko povabila prav vse, ki so bili v Kijevu na evrovizijskem tekmovanju, ki ga z vsem svojim bliščem in kičem spremljamo že skoraj šest desetletij. Bila je pač prva snubitev.