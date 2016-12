Muzej Slaku v spomin

MIRNA PEČ – Pet let je minilo, odkar mojstra diatonične harmonike Lojzeta Slaka ni več med nami. Njegov meh je utihnil, ostale pa so pesmi, ki so večne. Tako kot delo Slavka Avsenika, ki je odšel lani. Ob novembrskih obletnicah rojstev legend narodno-zabavne glasbe Vilka in Slavka Avsenika so v Begunjah odprli prenovljen muzej Ansambla bratov Avsenik. Še za časa življenja pa so na avtocestnem izvozu pri Lescah odkrili veliko skulpturo – harmoniko in dežnik, ki sta bila in ostala simbol narodno-zabavne glasbe ansambla bratov Avsenik. Bežnemu spremljevalcu glasbene scene se zdi, še posebno če se redno vozi na relaciji Ljubljana–Novo mesto, da bi se bilo prav spominjati, kdo je godel in pel na teh dolenjskih gričih. Lojze Slak in njegov ansambel zagotovo. A Dolenjci se premalo pohvalijo s tem, kar imajo. Gorenjci to očitno bolj znajo in zmorejo.



Čakali primeren trenutek



»Zadeve se premikajo!« pa pravi Leopold Pungerčar, nečak pokojnega mojstra Lojzeta Slaka. »Mirna Peč ima tri velike Mirnopečane. Prvi je Ludvik Starič, leteči Kranjec. Motorist, ki je bil v svojih časih strah in trepet vse takratne motoristične Evrope. Drugi je Tone Pavček, tretji pa Lojze Slak,« nas poduči in spomni, da je naključje hotelo, da je bil pobudnik postavitve vseh treh znamenj. Najprej je Ludvik Starič dobil bronasto ploščo na domači hiši, potem pa sta prišla na vrsto Tone Pavček in Lojze Slak, ki sta umrla v istem obdobju. Tudi v njunih krajih, kjer sta živela, so uredili primerni znamenji. »To je bil začetek dobe postavitve obeležij znanim Mirnopečanom,« pripomni Pungerčar, pri tem pa je sodelovala tudi občina. V tem času je osnovna šola dobila ime po Tonetu Pavčku. »Čakali pa smo primeren trenutek za Lojzeta Slaka.«

