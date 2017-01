Murni znajo s klarinetom

Na televiziji Golica se je končala prva sezona oddaje, imenovane Glasbeni skavt, v kateri so iskali manj znane narodno-zabavne ansamble, ki se šele uveljavljajo na naši sceni. Med sedmimi finalisti so zmagali Murni iz Šentjurja.



Še se jim smeje



»Ponosni, presenečeni in navdušeni smo, da nam je uspelo zmagati na Glasbenem skavtu. Ob tem pa nas veseli tudi, da je naš prvi videospot za skladbo Super kmjet, s katero smo lani na vurberškem festivalu prejeli nagrado radijskih postaj Slovenije ter bronastega zmaja, ta teden že presegel 100.000 ogledov,« je po zmagi v šovu Glasbeni skavt, ki so ga izvedli na televiziji Golica, dejal Elvis Govedič, najstarejši murnček in vodja ansambla. Obenem so Murni izrazili hvaležnost izvrstnemu glasbeniku Bojanu Lugariču, ki je tudi avtor melodije za skladbo Traktor, s katero so se predstavili v tej oddaji, prav tako pa so odigrali njegovo skladbo Smeh klarineta, v kateri pride klarinet s svojim specifičnim zvenom še posebno do izraza.



»Tako kot se v tej skladbi smeji Bojanov klarinet, se danes smejimo mi,« so po zmagi še dejali Murni. In očitno jim je tudi z zvenom tega inštrumenta uspelo prepričati številne gledalce in poslušalce. Ob Elvisu, ki igra harmoniko, igra v ansamblu na klarinet njegov brat Denis, na kitaro Miha Bantan, na bariton pa Miha Gunzek. V šovu so morali vsi nastopajoči najprej prepričati strokovno žirijo, v kateri so bila tri znana glasbena imena, in sicer Vera Šolinc, Vinko Šimek in gad Anže Zavrl, ki so na koncu priznali, da so imeli zelo težko delo.



Čaka jih snemanje plošče



Ko jih je žirija spustila skozi sito in odkrito spregovorila o pomanjkljivostih in prednostih, ki so jih slišali pri igranju, so o polfinalistih odločali glasovi gledalcev. Ti so v finale, poleg Murnov, poslali še ansamble Upanje, trio Utrip, Razpon, Me tri do polnoči, Lun'ca in Divja kri. Oddaje je vodila Rebeka Dremelj, ki je za to, da je našla manj znane ansamble, prevozila dobršen del Slovenije. Za nekatere je bil namreč nastop v tej oddaji tudi prvi sploh pred televizijskimi kamerami.



V finalu je nastopilo vseh sedem omenjenih ansamblov, in medtem ko so zanje spet glasovali gledalci, so za zabavo skrbeli Alfi Nipič, Veseli Dolenjci, ansambel Donačka, Slovenski zvoki, Vera in Originali ter Vinko Šimek. Največ glasov so na koncu zbrali Murni, Me tri do polnoči in Upanje. Komisija je dekliško skupino izločila, tako da sta na koncu na rešetu ostala le še preostala dva, ki sta odigrala vsak svoj venček. Murni pa so bili tisti, ki so na koncu slavili zmago in si prislužili bogato nagrado. Pri založbi Zlati zvoki bodo lahko izdali samostojni album, s produkcijsko ekipo TV Golica pa posneli kar šest videospotov, ob čemer bodo deležni še druge medijske podpore.