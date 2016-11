Mladi v boj  za Evrovizijo

Še nekaj dni nas loči od konca razpisa za prihajajočo Emo, ki bo januarja prihodnje leto. Organizatorji tega največjega glasbenega festivala pri nas pripravljajo malce drugačen koncept, s katerim bi na različnih predtekmovanjih izbrali končnega zmagovalca, a se lahko koncept še v zadnjem hipu spremeni. Najpomembnejše pri vsem skupaj pa je to, da se je v boj za evrovizijski oder prijavilo nemalo mladih svežih obrazov, odličnih vokalov pod vodstvom že preverjenih avtorjev številnih hitov.

Med njimi so menda tudi nekdanji zmagovalci ter njihovi varovanci, zato si lahko obetamo zelo pester izbor. Med bolj opevanimi naj bi bili stari znanki Nika Zorjan in Raiven. Prva je na izboru kot spremljevalni vokal stala že dvakrat in bi se lahko v tretje preizkusila še v solistični vlogi, druga pa je na začetku leta opozorila nase s svojim edinstvenim videzom in izjemnim glasom. Ali se morda naša nova predstavnica skriva prav med njima, bomo izvedeli kmalu, pri tem pa smo lahko prepričani, da se preostali kandidati ne bodo tako zlahka predali.

