Mladi prijatelji kot feniks

Mladi prijatelji so klasičen kvintet z duplex basom, to pomeni z bas kitaro in baritonom. Takšnih danes ni več. »To pa zato, ker je za organizatorje ceneje, če najamejo trio, pa še spijejo manj,« se pošali Rudi Kraner, eden od klenih Štajercev, ki so jih letos povabili na Ptujski festival, kjer so leta 1995 prejeli dve nagradi. Nastopili so v zasedbi, v kakršni so nastopili tudi takrat, in bili tudi edini. Poleg Rudija in Vladimirja Kranerja ansambel Mladi prijatelji sestavljajo še Andrej in Peter Robnik, Zdravko Ovčar, Samo Celan, Andrej Perkuš in Ervin Matjašič.

Nastopili so v isti zasedbi kot leta 1995.

»Glede na to, da prihajamo iz Štajerske, nismo hoteli obleči gorenjske noše. Odločili smo se, da bomo raje nastopali kar s šurci in klobuki, in taki smo bili občinstvu tudi všeč,« še pove Rudi Kraner. Preigravali so narodno-zabavne skladbe Avsenikov, Štirih kovačev, Alpskega kvinteta pa tudi Lojzeta Slaka, ki so bili vsi njihovi vzorniki.

2002. so kot ansambel prenehali nastopati.

Pozneje so repertoarju dodali lastne skladbe, ki so jih pisali harmonikar Andrej Robnik, Tone Celan in Rudi Kraner. Večino besedil jim je napisal Ivan Sivec, tudi za pesem Zlata jesen, ki je bila na Ptuju nagrajena. Najbolj pa so ponosni na svojo Zeleno Štajersko. Leta 2002, ko so izdali zgoščenko Veseli poštarji, so kot ansambel prenehali nastopati, a se vsake toliko časa vendarle še zberejo. Pravijo, da vzniknejo kot feniks iz pepela.