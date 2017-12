Med odgovornimi manjkala politična elita

Na odru Festivalne dvorane je tokrat nastopila prav zanimiva kombinacija. Svoje moči, znanje, glasove in takte sta namreč združila skupina Tabu in Policijski orkester Slovenije. To sta storila s prav zanimivim namenom, in sicer nagraditi vse tiste, ki za volan sedejo brez vpliva alkohola in drugih substanc.

67 let že deluje Policijski orkester.

Po nabito polni Festivalni dvorani je bilo mogoče sklepati, da je v Sloveniji še nekaj odgovornih voznikov.

Policijski orkester deluje že sedeminšestdeset let in ima status državnega protokolarnega orkestra. Njihov repertoar je zelo širok, zato sploh ni bilo dvoma, da se ne bi krasno ujeli tudi z rockerskimi komadi skupine Tabu. Pod taktirko in umetniškim vodstvom dirigenta Nejca Bečana so izvrstno dopolnili njihov slog glasbe in bili odlična spremljava vokalu Eve Beus. Sprva zanimiva kombinacija se je izkazala za več kot odlično.

Morebiti bi na dogodku pričakovali kaj več znanih obrazov tako iz politične elite kakor slovenske estrade. Na ta način bi projekt dobil še večjo podporo in morda priljubljenost v javnosti. Ampak pri nas je pač žal tako, da so zadeve veliko bolj zanimive in poveličevane šele takrat, ko že nastopijo posledice in je drama večja.

Invalidi bodo furali na zabave in z njih Zavod Vozim je s partnerji pripravil akcijo Heroji furajo v pižamah, s katero bodo opozarjali na posledice vožnje pod vplivom alkohola. Spodbuditi želijo tudi starše, da pridejo na zabavo po otroke. V sklopu akcije bodo na zabavo in z nje mlade 9. decembra v Brežicah, Idriji in Slovenskih Konjicah brezplačno vozili invalidi.