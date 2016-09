Matevž jih zapušča, iščejo že novega

Pevci, pozor. Priljubljena ska-pop-rock zasedba Carpe Diem išče novega pevca. Kot so zapisali v oglasu, ki so ga objavili kar na svojem facebooku, skupino zapušča pevec Matevž Vuga. »Matevž zaradi družine in naporne službe predaja štafeto in mikrofon glavnega vokala samozavestnemu in kreativnemu pevcu.«

Carpe Diem je postal prepoznaven s skladbo Jutr, njihova skladba Tapete pa je bila pred tedni celo popevka tedna na priljubljeni radijski postaji.