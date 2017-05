Marleyja je pokopal tumor na palcu

Ikona reggaeja, Jamajčan Bob Marley, je umrl 11. maja 1981 v bolnišnici v Miamiju na Floridi. Vzrok smrti so bile metastaze na možganih. Pokopali so ga na Jamajki, v mavzoleju v bližini njegovega rojstnega mesta. Z njim so v grob položili njegovo kitaro, nogometno žogo, vrečko marihuane, prstan, ki mu ga je podaril etiopski princ Asfa Wossen, in biblijo. »Denar ne more kupiti življenja,« so bile zadnje besede, ki jih je namenil sinu Ziggyju.



Marleyju so leta 1977 po nogometni poškodbi ugotovili tumor na nožnem palcu. Čeprav bi lahko bolezen preprečil z amputacijo, tega ni naredil, saj je bilo to v nasprotju z njegovo rastafarijansko vero. Oprl se je na alternativne metode zdravljenja. Vsak dan je užival marihuano, ki je po rastafarijanskem verovanju sveta rastlina – verjamejo namreč, da jih približa Bogu oziroma Jahu. Oporoke ni naredil, ker vera govori, da se z njo priznava smrt kot nekaj neizbežnega, s čimer se zanika večnost življenja.



Leta 1980 je bilo njegovo zdravje vse šibkejše. Kljub temu je odpotoval na turnejo po Ameriki. Poslabšalo se mu je med nastopom na Madison Square Gardnu v New Yorku, ko je na odru skorajda izgubil zavest. Naslednje jutro je omedlel med tekom skozi newyorški Centralni park. Odpeljali so ga v bolnišnico in odkrili, da se je tumor razširil na možgane, pljuča, jetra in želodec. Kljub bolezni in zdravniškim napovedim, da je pred njim le še leto življenja, je glasbenik želel nadaljevati turnejo. Nastopil je na še enem koncertu, v Pittsburghu, 23. aprila 1980. Preostanek turneje pa je odpadel. Po neuspešnem zdravljenju v Miamiju je poiskal pomoč v Münchnu, vendar mu zdravljenje ni pomagalo. Želel je umreti doma, a se mu želja ni uresničila. Med poletom iz Nemčije na Jamajko se mu je stanje poslabšalo, zato je moral naravnost z letališča v bolnišnico, tam je tudi umrl.



Revija Time je njegov album Exodus razglasila za najpomembnejši album 20. stoletja, leta 2001 je Marley dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu, istega leta pa so mu posthumno podelili grammyja za življenjsko delo. V New Yorku so leta 2006 preimenovali del avenije Church Avenue v Bob Marley Boulevard. Zapustil je 13 otrok, 11 bioloških in dva posvojena. Posvojil je hčer žene Alpharite Anderson Marley iz prejšnjega zakona, skupaj pa imata hčer Cedello in sinova Davida ter Stephena. Z osmimi različnimi ženskami ima še osem otrok: sinove Roberta, Rohana, Juliana, Damiana, Ky-Mani, hčerke Karen, Madeku in Imani ter Stephanie – ženino hčer iz afere z drugim moškim, ki jo je pevec prav tako posvojil. Marley ni skrival svojih skokov čez plot. Na menedžerjevo prigovarjanje je novinarjem govoril, da ni poročen. Z ženo se nista nikoli ločila, stala pa mu je ob strani tudi potem, ko je zbolel za rakom. Potem ko je izvedel za tumor, je še naprej ustvarjal: leta 1978 je izdal album Kaya s hiti Is This Love, Sun Is Shining in Satisfy My Soul.