Mark Popović o sinu: Tudi Mateo obožuje glasbo in ples

Anita in Mark sta ljubezen do plesa prenesla na prvorojenca Matea. Foto: Miha Godec

Marka Popovića večina pozna kot člana priljubljene skupine Game Over, a marsikdo ne ve, da je Ljubljančan v preteklosti plesal hip hop. Osem let v plesni šoli Kazina, nato pa je ples še tri leta poučeval v Plesnem mestu. Tudi njegova srčna izbranka Anita je plesala, zato ni prav nič čudnega, da je ljubezen do plesa podedoval tudi njun osemmesečni sinček Mateo. Na plesnem dogodku v Dobrni je pred množico več tisoč ljudi skupaj z drugimi mamicami in malčki Mateo zaplesal v naročju svoje mame, Mark pa nam je zaupal, da bo sina, če se bo odločil za ples, zagotovo podpiral. »Že od rojstva je vajen glasbe in tega, da je obkrožen z ljudmi, zato nimamo težav. V teh stvareh zelo uživa,« pove ponosni očka, ki nam je še zaupal, da je Mateo pred kratkim začel kobacati, kar pomeni, da se bo lahko že čez nekaj mesecev pozibaval v ritmih glasbe.

