Manca jo je slekla, Nika pa oblekla

Manca Pirc je nedolgo nazaj uspešno izpeljala še zadnjo zadolžitev, ki jo je imela v vlogi Narodnjakovega dekleta 2016. To je bila dobrodelna akcija na facebooku z naslovom Nariši nasmeh za Madagaskar, ki je več kot odlično uspela. Že aprila je Manca, skupaj s spletnim portalom Narodnjak.si, ki organizira tekmovanje za pridobitev tega naziva, in 12 mladimi prostovoljci iz prostovoljne skupine POTA, ki pripravlja projekte mednarodnega skupinskega prostovoljstva v okviru Mladinsko-informacijskega centra Ljubljana, ter slovenskimi narodno-zabavnimi glasbeniki in drugimi estradniki začela pripravljati sklop nominacij. Z njimi so zbirali še delujoča in nova pisala za male nadobudne glavice na drugem koncu sveta, na Madagaskarju. Prav tja so se namreč odpravili mladi prostovoljci, da bi učiteljem in misijonarjem pomagali pri organizaciji oratorijev in poučevanju. »Zdravniki in učitelji ter misijonarji so nam poslali prošnjo, če bi lahko s seboj prinesli tudi kemične svinčnike, barvice in flomastre, ki jih v njihovih bolnišnicah in šolah nujno potrebujejo za pisanje, saj se vsi zapisi z navadnim svinčnikom prehitro izbrišejo,« nam je povedala Manca, ki je bila vesela, da so se fantje in dekleta množično odzvali na akcijo, ki so jo sredi junija tudi uspešno zaključili. Zbrali so celo goro pisal in tudi dobrodelne prispevke, zato upajo, da bodo lahko otroci pisala obdržali, tudi ko bodo opravili svoje obveznosti, doslej so jih morali namreč vedno vračati, saj jih ni bilo dovolj za vse. Manca je ob izteku 'mandata' Narodnjakovega dekleta povedala še, da je izpolnila vsaj delček zastavljenih nalog, želela pa bi si jih še več. »Ugotovila sem, da glasba in ljubezen do nje nimata meja, kar se kaže na vseh področjih,« je še povedala Manca, sicer Grosupeljčanka, iz Kriške vasi, ki je zaščitni znak narodnjakovega dekleta – narodno nošo, že slekla in jo predala svoji naslednici, Niki Strašek, ki pa je Korošica, doma iz Dravograda.

Nika si je obleko že s ponosom nadela in že deluje kot novo Narodnjakovo dekle. Kot je povedala, se bo zavzemala predvsem za čim boljše izražanje mladih glasbenikov tako na socialnih omrežjih kot na odrih, ko v živo nastopajo pred občinstvom. Mlade ansamble bo poskušala tudi povezovati in med njimi krepiti prijateljstvo, posebno hvalnico pa namenja narodni noši. »Nobelovo nagrado bi dala tistemu, ki jo je izumil. Sicer je v njej v teh dneh res zelo vroče, a imam občutek, da jo muzikanti oblečejo in nosijo s ponosom, to pa tudi največ šteje,« je poudarila Nika. V nasprotju s predhodnico Manco, ki je pevka in violinistka, je Nika po poklicu frizerka. Kar pomeni, da se z glasbo ne ukvarja profesionalno, pač pa zgolj ljubiteljsko.

