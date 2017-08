Loti in Denis v Dolomitih, večina pa na morju

Kako majhen je svet, dokazuje nepričakovano srečanje vesele Štajerke Loti Žlaus s harmonikarjem Denisom Novatom. Srečala sta se v Dolomitih, in to po naključju. Razlika je le, da se je Loti v Dolomite odpravila z gojzarji in nahrbtnikom, Denis pa s helikopterjem in harmoniko.



»Letošnje počitnice sem preživela nekoliko drugače, v Dolomitih,« nam je zaupala Loti, ki smo je sicer bolj vajeni na fotografijah pod morsko gladino, saj se zelo rada potaplja. »Letos pa sem si ogledala nekatera znana smučarska središča, kot so Calfosch, Corvara, Val Gardena, Cortina d'Ampezzo in druga,« nam še razkriva Loti, ki se je na prigovarjanje številnih prijateljev, ki so že vandrali po Dolomitih, z nahrbtnikom in gojzarji povzpela tudi na zanimive vrhove, kot je 3260 metrov visoka Marmolada, si ogledala Tre Cime, Cinque Torri, prevozila prelaze, obhodila jezera... »Skratka, uživala sem v res čudoviti naravi in čarobnih pogledih na tisočake,« nam razlaga še edina uradno samska vesela Štajerka. In potem se je zgodilo. »Pri ogledu Cinque Torri smo se povzpeli še na vrh, do najvišje planinske koče Rifugio Nuvolau, ki je na višini 2575 metrov. In tik pod vrhom iz koče naenkrat zaslišim harmoniko. No, ko smo prišli do vrha, je bila harmonika že v kovčku, na katerem je pisalo Denis Novato. Glede na to, da Denisa poznam že več kot dve desetletji, sem mu tisti hip prek messengerja poslala fotografijo njegove harmonike in zraven pripisala »poglej, kje sem našla tvojo harmoniko«. Nato se Denis prismeji iz koče! Kar nisva mogla verjeti očem, kje sva se našla. In to povsem po naključju. Po spletu okoliščin sva se srečala na istem vrhu in celo ob istem času,« nam je navdušeno pripovedovala Loti. Seveda znana glasbenika nista mogla, da ne bi skupaj zapela in zaigrala tiste naše najbolj znane in še zlasti v tujini priljubljene Avsenikove pesmi, ob kateri se mnogim naježi koža: Slovenija, od kod lepote tvoje. Ja, prav ta pesem je po Dolomitih odmevala z vrha. Loti pa zaključi: »Srečanje je bilo sicer sila kratko, saj je Denisa že čakal helikopter, ki ga je odpeljal nazaj v dolino, jaz pa sem se seveda zanesla kar na lastne noge.« A je pevka ob tem sklenila, da se bo v Dolomite še vrnila. Verjetno pozimi, saj si želi te vrhove videti tudi v belini.



Loti pa ne razkrila, ali je v gorah morebiti staknila tudi opekline, kot se je to zgodilo Navihanim muzikantom, ki so brezskrbne dopustniške dni preživeli na Pagu, kjer jim navihanih prigod ni manjkalo. Za začetek so že prvi dan izgubili ključe apartmaja, in če so se želeli izogniti prenočevanju na terasi, so se morali odpraviti k lastnici po rezervne. A težav še ni bilo konec, saj so že prvi dan pretiravali tudi s sončenjem. In temu primerno staknili opekline, ki so jih ob večerji hladili z jogurtovimi obkladki. Ob tem pa sklenili, da tako nespametni ne bodo več, in tudi vsem drugim priporočili uporabo sončne kreme. No ja, dokler bodo skupaj preživljali dopust, doslej so ga še vsako leto, pa podobnih navihanih prigod Domnu Šerganu, Juretu Lukmanu, Žigi Natku in Meliti Painkret verjetno ne bo zmanjkalo.



Ob slovenski obali pa so se potili tudi priljubljeni Gadi

A niso bili skupaj na dopustu, saj imajo fantje že vsi svoje družine, pač pa so vroče poletne dni izkoristili za snemanje videospota za najnovejšo skladbo z naslovom Najboljša. Avtor skladbe je v celoti njihov harmonikar Anže Zavrl, pesem pa so posneli v studiu njihovega basista Primoža Ilovarja. Videospot so pod taktirko produkcije Pavec posneli v čudoviti in vroči Izoli. A si bodo tudi Gadi zapomnili snemalni dan, ki je bil vroč, zato je znoj tekel v potokih. Pa ne le od njih, pač pa se je potila celotna snemalna ekipa ter seveda vsi plesalci in plesalke. A se je, pravijo fantje, izplačalo, saj je pesem lahkotna in 'luštna', tak pa je tudi videospot. Najboljši za Najboljšo!



