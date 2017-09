Lojze najraje hodi bos

Malokdo ne pozna Lojzeta Ogorevca iz Pišec oziroma Brežic, ki odlično igra harmoniko – tako sam kot v svojem ansamblu. Med glasbeniki in širše pa je znan tudi kot eden tistih, ki živijo zelo zdravo. Pa ni le zagovornik zdrave prehrane, ki si vsak dan pripravi poseben zajtrk z obilo žitaricami, cvetnim prahom in medom, po svetu najraje hodi bos. No, v hladnejšem vremenu bo to malce težje, a če je le mogoče, se v naravo odpravi brez obutve. Pa tudi na oder, saj se je takšen na enem od nastopov pridružil denimo Alpskemu kvintetu.

86 bosonogih pohodnikov je šlo na sv. Vid, najmlajši je imel pet, najstarejši pa 84 let.

Nedavno je v Brežicah organiziral drugi pohod, ki ga je imenoval Bosonogi pohod z Lojzetom Ogorevcem na Sveti Vid. Udeležilo se ga je 86 bosonogih pohodnikov, najmlajši je imel pet, najstarejši pa 84 let. A se ga še zdaleč niso udeležili le domačini iz Brežic, Krškega in Pišec, ampak tudi ljudje iz Grosuplja, Kranja, Celja, Šentjurja, s Kozjanskega nasploh in tudi iz Bele krajine. Med pohodniki sta bila, denimo, športnik Jure Rovan in trener atletike Henrik Omerzu. Lojze svoje harmonike seveda ni pustil doma in je pohodnikom nanjo občasno zaigral, oni so zaplesali, skrbi in težave pa so morali po njegovih navodilih pustiti v dolini že takoj na začetku. Na pot so krenili pri motelu na Čatežu, kjer jih je pogostil bosonogi čebelar Kondi Pogorevc iz Slovenske Bistrice, in sicer z domačim kruhom iz krušne peči, orehovim medenim namazom, štajersko zaseko, čajem iz 40 zelišč, nabranih na Pohorju, ter hladnim stiskanim oljem črne kumine, grozdnih pešk in konoplje – vsak udeleženec je dobil sedem kapljic olja, da si je z njim namazal stopala. »Prepričan sem, da bi ljudje marsikatero zdravstveno težavo odpravili, če bi več hodili bosi. Vse je v naših glavah, in to je treba le udejanjiti,« pravi Lojze Ogorevc. Pohodnike, ki so se zadovoljni, nasmejani in polni energije vračali domov, je prepričal. Sam se vsak dan bos odpravi na Šentvid, tam je bil v enem letu kar petstokrat, kar pomeni, da je šel tudi po dvakrat na dan. »Najbolj pa sem vesel, da pri tem srečujem vedno več prav tako bosih pohodnikov. In to tistih, ki so upoštevali moj nasvet,« je ponosen glasbenik, ki je vesel tudi, ker se je pesem Morje šumi na narodno-zabavni lestvici Sraka ima dolgi rep na radiu Sraka v začetku meseca zavihtela na zmagovalno, prvo mesto!