Ljubljana: Odpovedali koncert super hrvaškega pevca

Kakšen šok. Napovedovani koncert super hrvaškega pevca Nena Belana s skupino Fiumens, ki naj bi prepeval največje uspešnice skupine Đavoli, katere šef je bil prav on, je bil odpovedan. Vzrok? Nezadostno zanimanje!



Kaj takega se v Sloveniji bolj poredkoma dogaja, še posebno če gre za hrvaške izvajalce, ki si prav z nastopi na slovenskih glasbenih odrih dodobra polnijo svoje (in menedžerske) bančne račune. Navsezadnje tudi podatki kažejo, da prav slovenske radijske postaje zelo rade, celo prerade predvajajo prav hrvaško glasbo. Zaradi tega se naši sosedje radi pohvalijo, da njihovi izvajalci dobro zaslužijo. Po podatkih je namreč prav denar iz Slovenije (za predvajane pesmi) med petimi največjimi nakazili, ki jih prejme sosedsko glasbeno združenje.



No, zdaj pa so slovenski ljubitelji dela hrvaške glasbe palec obrnili navzdol.



Na drugi strani, nekaj kilometrov iz Ljubljane, v Postojni, pa je nekaj povsem drugega. Tamkajšnji klub študentov se je namreč odločil, da na rockerski zemljevid Slovenije vnovič umesti svoje mesto. Takole so povabili: »Postojna je bila že v preteklosti tretirana kot rock mesto. In ta duh še vedno ostaja. Veliko dobrih glasbenikov in bendov iz te glasbene zvrsti prihaja iz Postojne in okolice. Prav zato se je Klub študentov občin Postojna in Pivka skupaj z vrlimi Postojnčani odločil, da spet postavimo rock sceno tam, kjer je včasih že bila, in v ta namen pripeljemo zadnje čase zelo poslušan hrvaški bend Opća opasnost!«