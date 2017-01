Leto novih viž in tudi ljubezni

Leto 2016 si bodo nekateri ansambli zapomnili po zmagah na festivalih. A tudi po številnih drugih drobnih radostih, ki z glasbo nimajo veliko skupnega. Po čem bo nekaterim članom zmagovalnih ansamblov najbolj ostalo v spominu, preberite v nadaljevanju. Vsem želimo, da bo tudi leto 2017 veselo in da bodo v zakladnico slovenske glasbe prispevali še veliko lepih viž. Člani ansambla Naveza so na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z najboljšim valčkom z naslovom Če lahko bi me slišala. In po tem jim bo leto 2016 zagotovo za vedno ostalo v lepem spominu. Sicer fantje zlepa ne bodo pozabili, kaj se je nekega dne zgodilo njihovemu harmonikarju Mitji Čehu, ko so igrali na abrahamu. »Sedeli smo kar na odru, po hrano smo morali po stopnicah v dvorano. Mitja si je dodobra napolnil krožnik, ko se je vračal, pa se je na stopnicah spotaknil in padel, ob tem se je prevrnila tudi miza in z nje sta padla projektor in prenosni računalnik. Oboje se je nekoliko poškodovalo, a začuda je Mitja ostal cel, prav tako krožnik v njegovi roki. Še več, na njem je ostala tudi vsa hrana,« so nam zaupali fantje, ki so se temu pozneje večkrat nasmejali. Lisjaki z Barbaro in Neli so zmagovalci 16. Večera slovenskih viž v narečju v Škofji Loki. »Poleg nepričakovane zmage in čestitk smo bili Lisjaki tudi na poroki, saj se je s svojo Uršo septembra poročil prvi od naših članov, in sicer bobnar Andrej Mršnik. Praznovali smo tudi 15-letnico delovanja in si ob teh najstniških letih energijsko začrtali nove smeri. Aja, češnja na torti pa je, da je Barbara Gropajc postala članica Društva pesnikov slovenske glasbe. Več od tega si res ne bi mogli želeti,« je razkril lisjak Matic Štavar. Navihani muzikanti so praznovali peto obletnico delovanja in se obenem veselili zmage na festivalih v Vurberku in Mariji Reki. »Poleg zmag smo se najbolj razveselili drug drugega, saj se nam je pridružila pevka Melita, s katero se odlično razumemo. Vsi vemo, kako težko je najti nekoga, s katerim se ujameš, in z menjavo članov ima težave kar nekaj ansamblov. Zato nam to uspešno sodelovanje veliko pomeni in trudili se bomo, da bo tako ostalo,« so nam zaupali. Ansambel Žargon je bil tisti, ki se je s festivala Graška Gora poje in igra domov vrnil z nagrado občinstva. Leto 2016 si bo še posebno zapomnila njihova pevka Maja Čuček, to pa zato, ker je po napornem poletju izvedela čudovito novico. In sicer, da bo postala mamica. »Dojenček bo prijokal na svet v maju,« je ekskluzivno razkrila za Nedeljske novice. Veselimo se tudi mi! Murni so slavili na dveh festivalih – na Vurberku in v Števerjanu. Njihov harmonikar Elvis Govedič si bo 2016. zapomnil tudi po tem, da se je s punco Barbaro, s katero sta par že pet let, preselila v skupno gnezdece na njihov vikend sredi vinograda. Elvis, vso srečo! Preostali fantje pa naj sledijo temu zgledu!