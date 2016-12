Leonart leti visoko

Mariborska skupina Leonart se je sestavila na pobudo kitarista in avtorja glasbe ter besedil Andreja Knehtla. K sodelovanju je privabil glasbenike, ki so se kalili v številnih uspešnih mariborskih zasedbah – pevec Sebastijan Lukovnjak, basist Martin Počkar in bobnar Marko Brvar. »Bilo je čisto spontano,« se spominja Martin. »Andrej je poleti pred dobrimi štirimi leti začel kontaktirati prijatelje, glasbenike, ki smo se tako ali drugače že prej poznali. Poslal je nekaj demo posnetkov in v bistvu smo bili vsi, ki nas je kontaktiral, takoj za. V začetku smo že imeli nekaj materiala in super zasedbo, kar je bila odlična začetna motivacija. Zasedba se je le malenkostno spremenila – na bobnih je z nami začel Matjaž Lorber, pozneje ga je nadomestil zdajšnji bobnar Marko Brvar. V tej postavi smo se konsolidirali in začeli resno ustvarjati glasbo.« Približno dve leti so sestavljali svoj repertoar, redno zahajali v studio in snemali glasbeni prvenec, ki se imenuje Visoko v nebo. »Ustvarjalni proces je bil del hotenja k nečemu več in boljšemu. Res smo si puščali čas za vsak komad posebej. Material moraš malce pustiti ležati, da ga lahko potem spet pregneteš. Včasih sanjaš glasbo, včasih dobiš inspiracijo, ko poslušaš radio, ali pa te preprosto zadene. Kar je res fino, je naše zaledje – vsak od nas prihaja iz žanrsko kar različnih kontekstov preteklih bendov – Sebastijan je zelo aktiven v swing glasbi, jaz sem vedno bil nekje v precej trši alternativni glasbi, Marko in Andrej imata zelo podoben okus, pa vendar tako različen. Nekatere komade smo našli kar hitro, nekatere pa smo gnetli in obračali mesece in mesece. Nepogrešljiva figura v našem ustvarjalnem procesu je naš producent Martin Bezjak. On je bil tisto kritično uho, ki mu je vedno uspelo poiskati pravo rešitev ravno tam, ko je morda nam škripnilo. Res smo super ekipa.«

