Legende so uživale

V Asbury Parku v ZDA je bil v petek zvečer edinstven koncert. V prostorih gledališča Paramount Theatre se je zbrala zvezdniška zasedba glasbenikov iz New Jerseyja, ki so bili tako ali drugače povezani z legendarnim prizoriščem Upstage. Spomnimo, to je bil eden ključnih odrov v karieri Brucea Springsteena. Koncert so pripravili v okviru predstavitve dokumentarca Just Before the Dawn, ki je bil posnet o tem prizorišču. Upstage ni deloval dolgo, je pa bil glasbeno izhodišče za številne druge lokalne glasbenike. Vodja koncerta je bil Steven Van Zandt alias Little Steven (5. julija bo nastopil v Ljubljani), Springsteen pa je bil presenečenje večera. Bruce je zapel skladbo Lucille, ki jo je napisal Little Richard, in igral kitaro na skladbo Got My Mojo Workin' legendarnega Muddyja Watersa. Na koncertu so odigrali tudi redko skladbo Ballad of Jesse James, ki je bila posneta leta 1972 in je ostala neizdana vse do lanskega leta, ko se je znašla na albumu Chapter and Verse. To pa ni vse, na odru je bil tudi ustanovni bobnar E Street Banda Vini Lopez, ki je prepeval, prišli so tudi klaviaturist in kitarist David Sancious, bobnar Ernest Boom Carter, Southside Johnny in številni drugi rockerji iz New Jerseyja. Nastop je potekal ravno v obdobju, ko se je na knjižnih policah znašla Springsteenova avtobiografija, v kateri razkriva številne podrobnosti o delovanju kluba Upstage in posameznikih, ki so bili z njim povezani. Petkov koncert bi lahko označili za dogodek, ki se bo zapisal v zgodovino rock'n'rolla. »Super je,« je po koncertu povedal Springsteen. »Vesel sem, ker vidim, da je v Asburyju toliko novih talentiranih glasbenikov, stari pa ga še vedno žgejo. Zelo uživam.«

