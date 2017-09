Legendarni pevec priznal: Tita sem imel rad, še danes ga imam

Eden največjih glasbenih zvezdnikov na Balkanu, 66-letni Zdravko Čolić, je za Blic priznal, da je bila glasba sprva zanj le konjiček, ki je sčasoma postal poklic. »Ko pridem na oder, postanem neki drug Zdravko Čolić. Včasih se sam sebi čudim, kako sploh zdržim ves koncert, ko sem pred njim tako utrujen,« povedal.

Še danes ima rad Tita

Pojasnil je tudi, kako se je v uspešni in dolgoletni karieri držal stran od politike. »Bil sem član zveze komunistov, a so me vrgli ven, ker me trikrat ni bilo na sestanek.« Dotaknil se je tudi nekdanjega voditelja bivše skupne države. »Tita sem imel rad, še danes ga imam. Bil je fenomenalen človek svojega časa.«