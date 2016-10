Legenda  se poslavlja

Legendarna Tereza Kesovija se po 55 letih glasbene kariere poslavlja z odrov zaradi zdravstvenih težav. V osmem desetletju je glasbeni divi začel nagajati sluh.



»Ne bom se niti poslavljala. To je žalostno, jaz pa nisem žalostna oseba,« je novinarjem RTL povedala 77-letna pevka, nato pa šokirala z izjavo, da vidi svojo naslednico v Nives Celzijus. »Zdaj bom izzvala burne komentarje in kdo ve kaj še, toda Nives se mi zdi čudovita ženska. Na njej ni nič umetnega, zna pa tudi peti. Ljudje sicer menijo, da nima pojma, naj jim Bog odpusti, morajo jo malce bolje poslušati,« je pohvalila razvpito starleto.



Kljub poslavljanju pa pevka, ki jo poznamo po številnih hitih, kot so Prijatelji stari gdje ste, Nono, dobri moj nono, Nježne strune mandoline, Sviraj mi sviraj, Na stradunu in številni drugi, prizorišča ne namerava zapustiti čisto takoj. Ob izdaji novega albuma Oči duše, svojega prvega studijskega albuma po letu 2007 in, kot je dejala ob izidu, tudi zadnjega, se je odpravila še na zadnjo turnejo. V soboto je imela prvi koncert v Sloveniji v Kinogledališču Tolmin, kjer je poleg svojih starih uspešnic predstavila tudi nekaj pesmi z omenjenega novega albuma. Spremljala jo bo tričlanska skupina. Naslednji mesec, 18. novembra, bo nastopila še v Trbovljah.