Kritizira državo

Eden tistih Slovencev, ki so kritični do stanja v naši državi, je tudi Štajerski Brendi. In to tudi pove. A se ne skriva pod psevdonimi in izmišljenimi imeni ali anonimno na spletu niti ne otresa jezika potiho v kakšnem kotu v lokalu in podobno. Prav nasprotno. Svoje mnenje pove na svoj značilni način. Ker je glasbenik in avtor, je svoje poglede in nezadovoljstvo kar uglasbil. Kritične misli je namreč strnil v skladbo Narobe svet. Tako v nasprotju z večino drugih, ki negodujejo bolj kot ne le v brk, svoje mnenje po novem pospremi s harmoniko in klaviaturami. Od kod mu ideja, ne preseneča in ni skrivnost. »Treba se je ozreti okrog sebe, pa je materiala in idej za deset skladb, ne le za eno. In ker kaže, da bolje ne bo prav kmalu, še toliko bolj,« pravi. Nekateri od tistih, ki so že slišali novo skladbo, ga sprašujejo, ali se ne boji, da ga bodo zaprli. »Ne. Niti najmanj. Zakaj pa bi me? Do nikogar nisem žaljiv, nikogar nisem imenoval po imenu, ne nazadnje pa tudi nisem povedal nič takega, kar ne bi bilo res, kar ne bi bilo znano in kar ne bi motilo vseh nas. Menim, da sem bil pravzaprav zelo vljuden in prizanesljiv,« pravi in doda, da tudi sicer ne pričakuje nobenih težav. »Če pa mi jih bo morda kdo poskušal povzročati, bom skladbo napisal tudi o tem,« se pošali.



Želi si seveda, da se bo skladba pri poslušalcih čim bolje prijela. Melodijo in besedilo je napisal sam, aranžma pa je delo Jožeta Vučka. »Počasi bomo naredili tudi spot in želim si, da bo udaren, zato že zbiramo ideje zanj,« še pove.