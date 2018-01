Kralj Elvis Presley bi danes praznoval 83. rojstni dan

Nepozabni Elvis Presley se je rodil 8. januarja 1935 v zvezni državi Misisipi in je s svojim glasbenim stilom, nastopanjem in glasom zaznamoval svet glasbe vse do danes. Z izjemnostjo, očarljivostjo in drugačnostjo se je prebil v sam vrh svetovne glasbe in postal glasbena ikona, ki je zaznamovala čas 20. stoletja ter eden najbolje prodajanih glasbenikov v zgodovini.

V svoji karieri je Presley izdal več kot 150 albumov, imel 114-krat 'top hit’ in 53-krat ‘top album’. Danes je njegovo ime poznano po vsem svetu in sinonim tistega časa, zato se ga je tudi upravičeno oprijelo ime ‘kralj rock 'n' rolla’ ali samo ‘kralj’. Umrl je leta 1977, star le 42 let, letos pa bi praznoval svoj 83. rojstni dan!

Zmagoval, ker si je upal



Elvis Presley ni izstopal samo po glasbenem talentu in karizmi, ampak tudi po svojem slogu, saj si je že kot mladenič oblikoval frizuro, ki je kasneje postala njegov prepoznavni znak. Njegova energična interpretacija in seksualnoprovokativni nastopi, skupaj z edinstveno mešanico glasbenih stilov, so ga naredili izjemno popularnega in enega najbolje prodajanih solo glasbenikov v zgodovini. Posnel je tudi 31 filmov, njegov prvi satelitsko globalno predvajani koncert Aloha from Havaii pa si je leta 1973 ogledalo več ljudi, kot je bilo gledalcev prvih korakov človeka na luni. Elvis je v 70. letih začel nastopati tudi s spremljevalnim orkestrom, kar je bilo za takratne čase nekaj posebnega in drugačnega. Elvis jih je poimenoval TCB band, kar so kratice njegovega priljubljenega reka Taking Care of Business.

Elvisovi glasbeniki v Ljubljani

Vse Elvisove privržence čaka izjemna poslastica. 17. januarja v ljubljansko Cvetličarno prihajajo originalni Elvisovi glasbeniki, ki so ga tudi osebno poznali. V čevlje legendarnega kralja rock 'n' rolla bo stopil Dennis Jale, eden najboljših avstrijskih rock performerjev, skupaj s člani TCB band – The Original Band of Elvis Presley z glasbeniki kot so: James Burton, Glen D. Hardin in Ronnie Tutt, ki so Elvisa spremljali od leta 1969 pa vse do njegove smrti v letu 1977.

Prisluhnite njegovim največjim glasbenim uspešnicam: