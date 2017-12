Kot prva načrtovala koncert v vesolju

Njeni koncerti so paša za oči in ušesa. FOTO: Sarah Brightman Management

V Ljubljani bo konec tega tedna prvič nastopila slovita angleška glasbenica Sarah Brightman. Ne motimo se, če rečemo, da 22. decembra prihaja zvezda v pravem pomenu besede. Brightmanova je glasbenica, ki ji je kot prvi na svetu nedolgo tega le za las spodletel poseben podvig. Nastopiti je hotela kar v vesolju! Ne gre za nikakršno potegavščino ali šalo, ampak čisto resno stvar in projekt, ki se ga je lotila. Pevka je postala del ekipe, ki bi se podala v vesolje, kar zahteva posebno pripravo, šolanje in podobno.

Potem ko je nastopila na odprtju dveh olimpijskih iger, si je kot prva naš planet želela ogledati iz vesoljske perspektive. In ne le to. Ob spremljavi orkestra na zemlji je želela zapeti iz vesolja. Zaradi nepričakovanih razlogov višje sile je načrt opustila, a le začasno. Kot namreč pravi, se na Rimsko cesto vsekakor namerava podati ob naslednji priložnosti.

Želela bi več, a žal ni dovolj časa. Tudi slovensko bi me mikalo poskusiti.

»Zanima me veliko stvari. Hvaležna sem, da sem rojena v šestdesetih letih, ker je bil to čas velikih sprememb. Generacije tistih let so videle in doživele veliko stvari. Sem človek, ki se z vnemo, predanostjo in strastjo loteva vsega, kar počnem in imam več različnih talentov. Predvsem sem pevka, umetnica, vendar je v življenju še veliko stvari? Kot majhna sem na TV gledala prvi človeški korak na Luno in desetletja pozneje sem se vključila v usposabljanje za tja gor. Ljudje smo ustvarjeni za veliko stvari in menim, da je vedno treba naprej. Ne gre vedno oziroma vsaka stvar, a pride kaj drugega,« pravi.

Do takrat v okviru turneje nastopa na zemeljskih tleh in pot jo bo ponesla tudi v Ljubljano, kjer bodo ob njej na odru nastopili vrhunski gostje Mario Frangoulis, Fernando Varela, Narcis in Gregorian. Brightmanova poje angleško, špansko, francosko, nemško, turško, italijansko, rusko, kitajsko, japonsko, govori pa v teh jezikih le za silo, prizna. »Želela bi več, a žal ni dovolj časa. Tudi slovensko bi me mikalo poskusiti.«

Čeprav ima za seboj vrsto uspehov, jo večina poslušalcev povezuje predvsem s kolegom Andreo Bocellijem in duetom Time to say goodbye. To je niti najmanj ne moti. »Vesela in zadovoljna sem, da imam svetovno kariero, to jemljem kot darilo. Občinstvu vedno ponudim paleto stvari, tako da je ta sicer prečudovita skladba le del repertoarja,« pojasnjuje.

Kariero je začela kot plesalka.«Moji čisto prvi koraki so bili baletni. Ampak to je bilo že davno in za rezultate je na vsakem področju potrebno garanje. Balet je težka stvar in baletnike zato nadvse spoštujem. Mi pa še dandanes pridejo prav plesne in disko izkušnje. Tudi kot dirigentka sem se že poskusila na primer,« razkrije. Po zaslugi vseh teh izkušenj je razvila svoj značilni in prepoznavni slog. »Biti danes originalen ni težko, če si zvest sebi, ni pa lahko. Take stvari potrebujejo veliko časa,« meni.

Zveza na daljavo in na koruzi

V zabavni industriji je videz izjemno pomemben, večina estradnic si prizadeva za čim mlajši videz, tudi s pomočjo lepotnih popravkov. Brightmanova pravi, da posegov ne potrebuje, a vendarle je videti mladostna tudi v poznih petdesetih letih. V čem je skrivnost? »Pravzaprav je ni. Imam namreč, kot se reče, okrogel obraz. Ta me je v mlajših letih motil, celo šel mi je na živce, danes pa sem vesela zanj. Prav zaradi te okroglosti sem videti mlajša.«

Brightmanova po zakonskem brodolomu že leta živi s partnerjem v zvezi na daljavo in na koruzi. »V poslu, ki ga imava s partnerjem, je to zaradi njegove narave neizogibno. Pogosto sva ločena in drugače ne gre. Sva pa drug drugega zato toliko bolj vesela, ko prideva skupaj,« smeje pove. Partnerstvo je osebna izbira posameznika, kar je v današnjem času in načinu življenja nuja. »Ko si mlajši, je to drugače, morda tudi lažje, odvisno tudi, kako gledaš na te stvari. Pri naju s partnerjem je tako, da sva oba veliko zaposlena, oba veliko potujeva. Zaradi tega nisva skupaj le doma, srečujeva se tudi po svetu,« razkrije.

Čeprav veliko potuje in nastopa po vsem svetu, doma poskuša živeti kar najbolj preprosto. »Pride dan, ko sem ves dan v pižami in brez ličil.« Rada ima pse, za katere v njeni odsotnosti skrbi brat. »Moje delo je pač takšno, kot je, in zahteva pogosto odsotnost. Je pa lepo imeti ljudi, ki ti pomagajo, in se lahko domov vrneš na urejeno. Psa ne potujeta z menoj, ker to ni mogoče, tudi prenaporno bi bilo. V moji odsotnosti se veliko bolje počutita doma. Stanujem blizu morja, ob gozdu, to je užitek tako zame kot zanju,« pravi.

In kaj še rada počne? »Poleg živali obožujem filme. Ne glede na delo imam pravilo, da praznike preživljam v krogu družine. Naša je velika, ker imam nekaj bratov in sester, imam tudi veliko nečakov in nečakinj, tako da nam nikoli ni dolgčas in se vedno kaj dogaja,« sklene in ne pozabi dodati, da se veseli nastopa v Stožicah. Nato pa nekaj prostih dni doma.