Koncert za Francija Zemeta

Ta petek bo v telovadnici osnovne šole v Vojniku dobrodelni koncert, ki ga prirejata Župnijska Karitas in Krajevna organizacija Rdečega križa Vojnik. Zbrani denar bo na pobudo glasbenih prijateljev namenjen Franciju Zemetu in njegovi družini, ki jo je 12. septembra letos prizadel požar. Ogenj je tisto noč, nekaj pred drugo uro zjutraj, uničil nadstrešek nad manjšim skednjem, pod katerim so bili osebno vozilo, traktor in tri kosilnice, ki so zdaj popolnoma uničeni; zagorelo je zaradi kratkega stika na električni napeljavi.

Glasbeniki so strnili vrste, družini bodo pomagali s koncertom, na katerem bodo zbirali prostovoljne prispevke.

Ker gre za domačijo znane glasbene družine Zeme, ki je utrpela precejšnjo materialno škodo, so se glasbeniki odločili, da jim v stiski pomagajo. In to s koncertom, na katerem bodo nastopili Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik, ansambel Vihar, čarodej Andrej, Arclinski fantje, Gojko Jevšenak, ansambel Svetlin, Lucija in Miha Lenarčič, Robert Gotar, Ansambel Jureta Zajca, Ansambel bratov Poljanšek in ansambel Zeme. Prireditev bo povezovala Andreja Petrovič. Francija Zemeta, ki je z ansamblom nekoč razveseljeval staro in mlado, je življenjska pot z rodnih Teharij k Plajhnerjevim na Tomaž nad Vojnikom vodila zaradi ljubezni. Z ženo Faniko sta si tam ustvarila prijeten dom, v zakonu sta se jima rodila sinova Bojan in Andrej, zdaj prav tako glasbenika. Zato ne preseneča, da so glasbeniki strnili vrste in bodo družini poskušali pomagati s koncertom, na katerem bodo zbirali prostovoljne prispevke.