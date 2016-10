Koncert treh  vetrov raznežil poslušalce

Ansambli Tik-tak, Javor ter Briški kvintet so se združili na odru in pripravili tri koncerte, ki so jih poimenovali preprosto Koncert treh vetrov. Z njimi so gostovali v krajih, od koder prihajajo, občinstvo pa jim je uspelo navdušiti tako s svojimi kot tudi vižami ansamblov bratov Avsenik, Lojzeta Slaka in Franca Miheliča.



Uspešen preplet ansamblov



K sodelovanju in pripravi skupnega projekta jih je vodilo iskreno prijateljstvo, gostovali pa so v Postojni, Črnem Vrhu nad Idrijo in na Humu v Goriških brdih. Vse, ki so jih poslušali, so s svojim igranjem in petjem tako navdušili, da se glas o tem širi tudi v druge kraje po Sloveniji. In tako je prav. Sploh v času, ko se veliko govori o zavisti med ansambli, nelojalni konkurenci in še o čem. Omenjeni trije pa so dokazali, da se da domače viže predstaviti tudi nekoliko drugače, kot smo vajeni. Ansambli namreč niso nastopali vsak zase, temveč so se med seboj prepletali. In nastal je večer, ki bo mnogim še dolgo ostal v spominu.



Začeli so v Postojni, od koder prihajajo člani ansambla Tik-tak: Uroš in Boštjan Japelj, Tadej Doles, Jan Jazbec in Jernej Faganel. Prejšnji konec tedna so koncerta pripravili še v Črnem Vrhu nad Idrijo in na Humu v Goriških brdih. V Črnem Vrhu nad Idrijo so doma člani ansambla Javor: Blaž Žgavec, pevka Florjana Lampe, Marijan Novak, Andrej Malavašič ter Primož Merlak. Iz Goriških brd pa je Briški kvintet, v katerem pojejo in igrajo Mihael Corsi, Luka Leskovec, Nikita Bevk, Vid Cukjati in Aljoša Prinčič.



Spontan nastop



Sodelovanja in priprave takšnega koncerta so se domislili že spomladi. Predvsem pa so si želeli, da bi bilo na vseh nastopih veselo in da bi med svoje skladbe vpletli Avsenikove, Slakove in Miheličeve viže pa tudi skladbe drugih priljubljenih ansamblov. In to jim je uspelo.



Nad videnim in slišanim je bil navdušen tudi Franci Černe, ki že desetletja spremlja koncerte po Sloveniji. »Bil sem na številnih koncertih po vsej Sloveniji in povem vam, da si ponekod že utrujen od boljšega in slabšega igranja gostov, saj šele po nekaj urah dočakaš vrhunec, ko na oder končno stopi tudi ansambel, zaradi katerega si pravzaprav prišel. Tu pa ni bilo treba nikogar čakati, saj so bili člani vseh treh ansamblov ves čas na odru. Sedeli so za mizami, si prešerno nazdravljali in vmes tudi zavriskali. Vse pa je potekalo zelo spontano, brez živčnosti in formalnosti,« navdušenja ne skriva Černe.



Nobeden od ansamblov tudi ni dominiral, saj je nekdo začel izvajati vižo, pa so pritegnili še drugi in že se je vrtel kalejdoskop melodij. Vsi so bili uigrani in vsi so tudi peli, zato je bilo vse skupaj užitek poslušati. In kdo ve, morda bomo ne le Koncert, pač pa kar Ansambel treh vetrov skupaj na odru slišali in videli še kdaj in še kje drugje v Sloveniji.