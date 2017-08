Klasični vrhunci poletja

Glasbeni sladokusci so v teh vročih poletnih dneh prišli na svoj račun. Festival Ljubljana jim je namreč pripravil parado koncertov klasične glasbe, ki so potekali ​v Križankah in bližnji križevniški cerkvi.



V Križankah so lahko prisluhnili godalnemu ansamblu slovenskih filharmonikov, ki se jim je pridružil ugledni violinist in vsestransko glasbeno dejaven umetnik ruskega rodu Dimitrij Sitkovecki – ta je pred tem koncertom že zaigral tudi v križevniški cerkvi. V solistični vlogi je nastopil tudi v Londonu živeči slovenski flavtist Boris Bizjak, ki je pred tremi leti občinstvo Ljubljana Festivala očaral na recitalu z britanskim pianistom Simonom Lanom.



Dan prej so v križevniški cerkvi obiskovalci festivala prisluhnili izjemnim glasbenicam, združenim pod imenom Trio Astra, Anici Dumitrita Vieru iz Moldavije ter Italijankama Giorgii Lenzo in Mileni Punzi. Isti večer se je s klavirskim repertoarjem publiki v križevniški cerkvi predstavil Gian Maria Bonino, priznani italijanski pianist in čembalist, ki je študij končal v Milanu pri Lydii Arcuri, v Luzernu pri Myeczislawu Horszowskem, v Genovi klavičembalo v razredu Alde Bellasich in v Winterthurju. Igral je na fortepiano anonimous iz leta 1803 iz delavnice Johanna Schanza, enega od petih dunajskih izdelovalcev klavirjev v zgodnjem 19. stoletju.



Pianist in čembalist Gian Maria Bonino in Trio Astra, violinistka Anica Dumitrita Vieru, violinistka Giorgia Lenzo in violončelistka Milena Punzi, sta imela koncert na isti dan.