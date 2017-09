Kdo izmed 200 virtuozov s harmoniko najboljši v deželi je tej?

Pa jih imamo, letošnje zmagovalce 37. državnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko Zlata harmonika Ljubečne. Absolutna zmagovalka je postala Tjaša Lesjak, zmagovalec po mnenju občinstva je Žiga Kališnik, dobitnik plakete Avgusta Stanka in obenem naj godec pa je Maksi Vinšek.



Kar 200 harmonikarjev se je letos prijavilo na izbirna tekmovanja za Zlato harmoniko Ljubečne, nekaj deset se jih je pomerilo v dveh polfinalih, na koncu pa smo jih v velikem finalu v petih kategorijah videli in slišali igrati 42. Štiričlanska strokovna komisija, v kateri so bili priznani harmonikar Miro Klinc, Tomaž Guček, Zmago Štih ter Žan Bregar, pa je po poslušanju vseh skladb, med katerimi je bila obvezna Miheličeva V škornjih na ples, eno pa so tekmovalci izbrali lastno, na koncu odločila, da si naslov državne prvakinje zasluži Tjaša Lesjak, učenka Roberta Goličnika, ki vodi istoimensko glasbeno šolo.



»Poleg Tjaše so se iz naše glasbene šole, ki drugo leto praznuje 20 let delovanja, v finale uvrstili še moj mlajši sin Ambrož pa tudi Gašper Repas, ki sta osvojila bronasto plaketo, pa Urh Štifter in Adam Brunet, ki sta osvojila srebrno, ter Žiga Hriberšek, ki je osvojil zlato,« je ponosen Goličnik. Da je letošnja Zlata harmonika Ljubečne po nekaj letih spet zrasla, tudi po številu predtekmovanj, ki jih je bilo letos kar osem, pa je vesel član organizacijskega odbora Robert Goter. »Postali smo tudi mednarodni, saj smo prvič v zgodovini imeli eno predtekmovanje še v Avstriji. V finale se je uvrstil tudi mladi harmonikar iz Hrvaške,« ponosno pove Goter. In poudari:

»Zlata harmonika Ljubečne ni samo tekmovanje in državno prvenstvo v diatonični harmoniki, temveč prisrčno druženje vseh, ki imajo radi zven tega glasbila. In to se mi zdi najpomembnejše, zato že vabim vse tudi prihodnje leto, kajti Ljubečna je večna!