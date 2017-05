Kalifornijski punkerji že tretjič v Sloveniji

Starejši ljubitelji glasbe boste presenečeni nad podatkom, da praznuje kalifornijska skupina Green Day tri desetletja obstoja. V tem času so nanizali 12 studijskih albumov, prejeli pet grammyjev in prodali 85 milijonov zgoščenk. Album Dookie, ki je izšel leta 1994, je dal zagona tako imenovanemu kalifornijskemu punku in zasedbi, ki sta jo ustanovila otroška prijatelja Billie Joe Armstrong in Mike Dirnt. Sprva so se imenovali Sweet Children, nato pa so ime spremenili v Green Day, domnevno zaradi svoje ljubezni do konoplje.



Glasbeni težkokategorniki so v Sloveniji nastopili že dvakrat, prvič leta 1996 in nato še leta 1998, obakrat v Hali Tivoli. Njihov tretji obisk, ki bo 6. junija v ljubljanskih Stožicah, prihaja v sklopu predstavitvene turneje ob izidu novega albuma Revolution Radio. Ta se je začela v Združenih državah, trenutno so v Avstraliji in na Novi Zelandiji, nato pa pridejo v Evropo in Ljubljano, kjer bodo oder delili z legendarno punk skupino Rancid. »Vsak dan znova me osupne to, kar smo dosegli, res je enkratno in čutim veliko hvaležnost. Rad ustvarjam glasbo, zelo uživam, ko nastopamo. Lahko igramo pred 14.000-glavo množico, v kateri so tako šest- kot 60-letniki, pa vsi pojejo in norijo z nami. Čisto vse roke so v zraku,« je nedavno za Rolling Stone povedal Billie Joe Armstrong. »Na koncertih hočemo ustvariti pozitivno energijo in občutek skupne povezanosti; želimo, da obiskovalci pozabijo negativnosti in se skupaj z nami zabavajo – najbolj pomembno nam je, da vsi doživijo zares dobro izkušnjo.«