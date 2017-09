Kaj imajo skupnega Murni in Ena žlahtna štorija?

Brata Elvis in Denis Govedič ter Miha Gunzek in Miha Bantan so štirje murnčki, ki jih glasbeniki že dobro poznajo. Da niso kar tako vstopili v svet slavnih z nekoliko drugačno podobo in tudi izvedbo narodno-zabavne glasbe, pa je dokazovalo tudi njihovo prvo 'murnovanje', kot so poimenovali dogodek, na katerega so povabili številne oboževalce, prijatelje in seveda tudi sorodnike. Na kmetiji Govedičevih v Cerovcu pa so ga pripravili ob izidu svoje prve zgoščenke, ki so jo poimenovali po eni najbolj prepoznavnih, hudomušnih skladb Super kmjet. To je polka, ki sta jo ustvarila Igor Podpečan in Vera Šolinc, ki jim je lani na Vurberškem festivalu prinesla tudi prvo odmevnejšo zmago. In seveda prepoznavnost. Besedila hudomušnih skladb za Murne tudi sicer piše Vera Šolinc, ki je tudi njihova mentorica za narodno-zabavne viže, medtem ko jim pri zabavnih pomaga kitarist Aljoša Černelč.

Večino melodij pa sta za njihove viže doslej ustvarila že omenjeni Igor Podpečan in Bojan Lugarič. In kaj imajo Murni z Eno žlahtno štorijo, se verjetno sprašujete? O, imajo, imajo. Igralec Primož Forte, sicer član Stalnega slovenskega gledališča v Trstu, ki igra tudi v priljubljeni televizijski nadaljevanki Ena žlahtna štorija, je povezoval tudi prvo Murnovanje. A ne sam, pač pa s svojo Tino Gunzek, prav tako igralko Stalnega slovenskega gledališča v Trstu. To pa zato, ker je Tina sicer sestra Mihe Gunzeka, ki pri Murnih igra bariton in bas kitaro. In tako so Murnčki izkoristili Primoža in Tino, ki sta maja postala oče in mama hčerkice Olivije, za povezovanje glasbenega dogodka, ki je s tem dodatno pridobil na žlahtnosti. Oba pa sta ob zvokih domače glasbe tudi vidno uživala. Murni, ki so se zbrali na domačiji Govedičevih v Cerovcu, pa so v goste povabili še druge glasbene goste. Tudi svoje vzornike Šentjurske muzikante, s katerimi so tudi skupaj zapeli, pa Vero Šolinc in Aljošo Černelča, citrarko Jasmino Levičar ter harmonikarja Braneta Klavžarja in Tineta Lesjaka. Pa tudi humorista Darka Žvižeja - Štamperlovega Pepija.

Predstavili so vse svoje uspešnice, ki so tudi na zgoščenki. Med temi sta tudi najbolj priljubljeni z naslovom Traktor in Baba zmeri zmaga ter najnovejša Brata, za katero so premierno predstavili tudi videospot. Koga vse smo torej ujeli na murnovanju, pa si oglejte na fotografijah.

