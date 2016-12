Jurčke je obiskala štorklja

Že od leta 2003 so na sceni Jurčki, ki so glasbeno pot začeli kot fantovski trio, prvič pa so skupaj, ko še niso imeli niti imena, zaigrali na Ermanovcu, kjer so bili Tomaž Sečnik ter Jure in Boštjan Jurjevčič na gobarski razstavi. Tam je bila tudi Saša Pivk Avsec, ki je povezovala program, in prav njej se je utrnila ideja, da bi se fantje lahko imenovali preprosto Jurčki. Ime se je hitro prijelo med ljudmi, kmalu so prišla naročila za prva igranja in mirnih noči je bilo za fante konec. Po dveh letih se jim je pridružilo še dekle, takrat še rosno mlada pevka Tadeja Lončar, in od takrat najprej Jurčki delujejo kot klasični inštrumentalni trio s pevko in gojijo štiriglasno petje. Prihodnje leto bodo tako v tej sestavi praznovali prvih deset let, prav toliko pa bo minilo od takrat, ko so prvič prestopili prag studia Pri Jožovcu v Begunjah in posneli prvo skladbo Slovenska pesem, ki je postala njihova prva uspešnica. Od takrat je šla njihova pot le še navzgor, udeleževali so se različnih televizijskih oddaj, gostovali na radijskih postajah, snemali nove skladbe in leta 2009 že izdali svojo prvo zgoščenko z naslovom Zadnja noč. Do zdaj so posneli že tri, vmes pa so seveda nastajali tudi videospoti, nastopi pa so se vrstili. Tudi na nekaj festivalih so že bili, na Graški Gori in v Škofji Loki, denimo, leta 2008 so si priigrali zlatega slavčka in prišli v finale oddaje Na zdravje za razglednico Slovenije.



Njihova najnovejša polka z naslovom Kadar štorklja prileti, za katero sta melodijo napisala Jure in Boštjan Jurjevčič, besedilo je spesnil Igor Pirkovič, priredba pa je delo Tadeja Miheliča in Milana Kokalja (dveh članov Ansambla Franca Miheliča), pa je nastala s prav posebnim razlogom. Če pride štorklja, vedno napoveduje vesel dogodek in obenem priložnost za nazdravljanje. In tudi ta pesem govori o pričakovanju in neizmernem veselju ob rojstvu otroka. Kar vse pa je na lastni koži pred kratkim doživela tudi njihova pevka Tadeja, ki je postala mamica, saj ji je štorklja prinesla ljubko deklico Zalo. A Tadeja se je zdaj že vrnila v ansambel in spet prepeva. Še več, fantje pravijo, da je po vrnitvi prinesla še več pozitivne energije, ki jo zdaj doma prejema od hčerkice, medtem ko jo pestuje in z njo poplesuje. S tem se strinja tudi Tadejin mož, ki je povedal, da takrat, kadar Tadeje ni doma, ker nastopa z Jurčki, doma predvaja katerega od videospotov, in ko Zala sliši njen glas, se umiri. In že zdaj nadvse uživa ob poslušanju in gledanju svoje mamice. Jurčkom in njihovi lisički Tadeji, kot jo ljubkovalno kličejo, pa idej tudi za nadaljnje ustvarjanje ne manjka. In tako bomo verjetno kmalu slišali še kakšno novo polko ali valček.