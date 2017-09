Jerry Lee želi priznanje country scene

Jerry Lee Lewis je nedvomno eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini rock'n'rolla. V začetku kariere je s svojim ognjenim klavirjem navduševal najstnike in spravljal starše ob pamet z izzivalnimi besedili. Danes 81-letni glasbeni pionir je nedavno izrazil nejevoljo, ker ga še vedno niso sprejeli v Country Music Hall of Fame.

Veliko so govorili o tem in se navduševali. Ne razumem, zakaj me niso sprejeli.

Prepričan je, da je veliko naredil tudi za to glasbeno zvrst. Ko je na začetku kariere iz Louisiane pripotoval v Nashville, so mu svetovali, naj raje igra kitaro. »Poskušal sem posneti ploščo in začeti delovati v tem poslu, takrat niso poznali rock'n'rolla in ga niso izvajali.« Jerry Lee se je zadrževal v Nashvillu, kjer je nastopal na koncertih Skyville Libe. Tam so se mu priklonili umetniki, kot so George Strait, Kris Kristofferson, Chris Stapleton in Lee Ann Womack.

Škandalozna poroka

V resnici ga večina uveljavljenih country zvezdnikov dojema bolj kot country pevca kot rock zvezdo.

Njegova kariera je poletela med zvezde pod vodstvom Sama Phillipsa, šefa Sun Records v Memphisu. Bil je član slovitega Million Dollar Quarteta, v katerem so nastopali še Elvis Presley, Carl Perkins in Johnny Cash. Navduševal je z neverjetnim talentom, energijo in tudi strašanskim egom, ki je dajal neverjetno energijo njegovim prvim uspešnicam, kot sta bili Great Balls of Fire in Whole Lotta Shakin' Goin' On. Pozneje je njegovo kariero spremljala vrsta škandalov, med drugimi se je poročil s 13-letno sestrično Myro Gale Brown. Jerry je bil takrat star 22 let, Myra pa je bila njegova tretja žena. Ob tem velja dodati, da je bila njegova prva žena stara 14 let, ko sta stopila pred oltar. Zaradi škandala je njegova kariera v celoti propadla, prej je na koncert zaslužil 10.000 dolarjev, zatem pa le 250. Razkrili so ga pred turnejo v Veliki Britaniji leta 1958. Celotna industrija mu je obrnila hrbet, šele konec šestdesetih se je počasi vrnil na glasbene lestvice, predvsem kot izvajalec countryja. Takrat je imel velike uspešnice, kot so What Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me), She Even Woke Me Up to Say Goodbye in To Make Love Sweeter for You. Jerry je želel osvojiti country sceno, s katero je koketiral vso kariero. Pri tem ga še vedno podpirajo njegovi oboževalci, ki so sprožili spletno peticijo, da bi ga sprejeli v Country Music Hall of Fame. Spomnimo se, da je bil med prvimi, ki so ga leta 1986 sprejeli v svetovno znano Rock & Roll Hall of Fame. »Ne vem, zakaj me še niso sprejeli,« se čudi. »Veliko so govorili o tem in se navduševali. Ne razumem, zakaj me niso sprejeli.«

Tudi glasbena scena v Nashvillu je naklonjena temu, da bi ga pridružili izbrani eliti. V resnici ga danes večina uveljavljenih country zvezdnikov dojema bolj kot country pevca kot rock zvezdo. »Sploh ga nisem poznal kot rock'n'rollerja, šele ko sem bil dovolj star, da sem začel hoditi v gostilne in sem sam začel igrati rock, sem ga spoznal v tej luči,« se spominja Toby Keith. »Sem pa poznal njegove country skladbe, on je izjemen country pevec.« Lee Ann je dodala: »Je eden največjih umetnikov, kar jih je delovalo v country glasbi. To ni zgolj moje prepričanje, temveč stališče vseh. Po moji oceni bi si vsak, ki je tako izdatno vplival na glasbeno sceno, zaslužil, da ga sprejmejo v Hall of Fame.«