Jelena Rozga presenetila: poglejte, kaj napoveduje za prihodnji teden

S predstavitvijo skladbe Pismo glava in videospota je Jelena Rozga, ki velja za eno najbolj priljubljenih pevk v regiji, napovedala izid tretjega solo albuma. Videospot za skladbo je na youtubu zbral že skoraj 150 tisoč ogledov. Album z naslovom Moderna žena naj bi na romal na prodajne police že v prihodnjem tednu, pevka pa napoveduje, da je na njem polno presenečenj, čustev in poguma.

Hrvaška pevka je ob izidu pesmi dejala, da na ta album čaka že pet let, sreče, ki jo občuti ob tem, pa ne more opisati. Pravi, da je to pravo darilo za božič.

Pod skladbo Pismo glava sta se podpisala Tonči in Vjekoslava Huljić. Jelena pa pravi, da se je dotaknila njene duše. »Ko sem prebrala besedilo, ki sploh še ni imelo melodije, sem zajokala in vedela sem, da je to prava pesem. Če poslušate besedilo, dojamete, kako genialno je. Govori o tem, da je dekle zaljubljeno v moškega, on pa jo malo hoče in malo noče. Potem v refrenu to dekle meče kovanec pismo glava (šifra ali mož) in vmes miži, čeprav ve, da sploh ni pomembno, na katero stran pade kovanec, ker obe pomenita, da izbira moškega, zaradi katerega je žalostna …«