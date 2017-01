To je glasbenik, ki bo na Emi menjal Majo Keuc

Po novici, da je Maja Keuc odpovedala sodelovanje na Emi, se je pojavilo vprašanje, ali bo uspelo organizatorjem najti zamenjavo. In kot kaže, jim je. Namesto Keučeve bo v drugem predizboru, ki bo na sporedu 18. februarja nastopil Clemens – Klemen Mramor.

Clemens je veselo novico objavil včeraj in zapisal, da je nadvse vesel in da že komaj čaka nastop. Gre za 24-letnega pevca, ki se je že preizkusil na različnih festivalih. Za nastop na Evrosongu se je potegoval že leta 2011 in 2015.

Clemens se poleg glasbe ukvarja tudi z dramsko igro, režijo ter sinhronizacijo risank in televizijskih serij.

Do zdaj je izdal pet skladb: Pozab na bonton/Put your Clothes back on, Mava to, Vse bo ku, A si sploh tista in Jst bi te mel.