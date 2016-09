Jasmini se pevke v težkih nošah smilijo

Če je okus za glasbo, seveda narodno-zabavno, pri nas podoben tistemu v nemško govorečih deželah, zlasti v sosednji Avstriji, pa se Slovenci in Slovenke od sosedov močno razlikujemo po tem, da za veselice, koncerte in druge dogodke skoraj nihče ne obleče narodne noše. V tujini so tako imenovani dirndli zelo priljubljeni in jih oblečejo tudi običajna dekleta. Pri nas pa se v gorenjsko nošo odenejo le nekateri člani ansamblov, najpogosteje tisti, ki izvajajo tako imenovano 'oberkrain' oziroma kvintetovsko glasbo, katere očeta sta Vilko in Slavko Avsenik. »V tujini je res drugače in dekleta s ponosom nosijo dirndle. Zato se je tudi meni porodila ideja, da bi mlade spodbudila, da bi pogosteje oblekli narodno nošo. Seveda nekoliko posodobljeno, ki pa bi vseeno spominjala na tradicionalno. V resnici so se mi zasmilile zlasti pevke v ansamblih, ker imajo nošo na sebi tudi poleti, ko so temperature zelo visoke,« pravi Jasmina Durakovič, dekle, doma iz Planine pri Sevnici, ki se ji je ravno iz tega razloga porodila ideja, da bi izdelala nekoliko lahkotnejšo različico noše. Navezala je stik z Jernejem Brilejem, ki jo je v tujini seznanil z znanima izdelovalcema avstrijskih modelov dirndlov. Tam si je izdelavo noš ogledala od blizu, hkrati pa izvedela marsikaj zanimivega o materialih, iz katerih šivajo noše naši severni sosedje. Za tem pa je pod blagovno znamko JDesign zasnovala lastni model ženske gorenjske narodne noše, ki je za nošenje veliko bolj praktična od tradicionalne. »Moja noša je primernejša za toplejše dneve leta, saj ima belo bluzo s kratkimi rokavi, obleka pa ostaja tradicionalne rdeče barve s črnimi črtami na krilu. Dolžina krila je prav tako krajša in sega do kolen, prekriva jo tudi črn predpasnik, ki se zadaj zaveže, ob robovih pa ga krasi bogata čipka. Da vse skupaj lepše stoji, se pod krilom nosi še črna krinolina, temu je mogoče dodati tudi ruto in sklepanec. Za zdaj je na voljo le noša v rdeči barvi, a jo bo mogoče naročiti tudi v zeleni, modri in vijolični,« pravi Jasmina, ki je pri promociji in prodaji noše združila moči z Dejanom Zupanom, sicer pevcem v ansamblu Saše Avsenika. Jasmina pa ne izključuje niti možnosti, da bi nekoč oblikovala sodobnejšo različico tudi za moške. Sicer pa je Jasmina manekenka in igralka, ki je nastopila tudi v nekaj videospotih. Med drugim videospotu Moč prijateljstva ansambla Žvižg in Anje Smogavec, pa Pazi se na morju Veselih Dolenjcev in celo skupine Siddharta, v videospotu za pesem Nastalo bo. »Nastopila pa sem tudi v filmu Cimre, ki je bil posnet pod okriljem RTV, pa tudi v filmu Strah režiserja Dejana Baboška, ki bo v kinu Šiška premierno predstavljen 8. novembra,« nam pove Jasmina, ki smo jo že lahko videli tudi na modnih revijah oblikovalk Nataše Recko in Lili Sorčan.

