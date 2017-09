Jarc Gregorin Trio prinaša vrhunsko glasbo

Na programu letošnjega Trnfesta smo zasledili novo skupino Jarc Gregorin Trio, ki v kratkem napoveduje izid studijskega prvenca Tja in spet nazaj/There & Back Again. Jedro skupine se skriva v njenem imenu – sestavlja jo trojica prekaljenih glasbenikov Jaka Jarc, Matjaž Jarc in Blaž Gregorin.

Pevca in kitarista Jako Jarca poznamo predvsem po njegovem delovanju v skupinah Moonlight Sky in Sfiltrom, danes je tudi cenjen producent in aranžer. Basist Matjaž Jarc, Jakov oče, ima za seboj bogato in uspešno glasbeno pot, ki ga je peljala od klasične glasbe do popa. Bobnar Blaž Gregorin pa je uveljavljeno ime domače glasbene scene, deloval je v zasedbah, kot sta Babewatch in Sfiltrom, nazadnje pa smo ga slišali v postavi Sužnji sendvičev. Prav tako je uspešen promotor za skupine, kot sta Siddharta ali Dan D.

Skupina Jarc Gregorin Trio je nastala na pobudo Jake Jarca. Lani so veliko nastopali po Sloveniji in navduševali z inovativno glasbo, ki se giblje na meji med bluesom in rockom. Ves ta čas je Jaka komponiral avtorske skladbe in te so se znašle na njihovem studijskem prvencu. Jaka je pred ustanovitvijo skupine živel v Angliji, kar je zaznamovalo prihajajočo izdajo, saj svojevrstno opisuje njegovo bivanje v tujini in vračanje domov.

Na vsak način je slovenska glasbena scena z Jarc Gregorin Triom dobila vrhunsko, avtorsko in izvirno glasbeno postavo. Čeprav premoremo veliko vrhunskih zasedb, so le redke našle tako prepričljiv izraz, ko ni v glasbi prav nič naključnega, skladbe so samostojne in poslušalca nimajo za retardiranca. Več bomo izvedeli 7. septembra, ko bo plošča tudi uradno izšla. Takrat jo bo skupina predstavila na promocijskem koncertu v ljubljanski Kavarni SEM.