Izziv ni koncert, ampak birokracija

Prismojeni profesorji bluesa so glasbena skupina, ki jo izrazito oblikujejo nastopi v živo, lani so jih imeli skoraj 250, kar je za naš prostor zavidljiva številka. Njihov koncertni vrhunec je bil štiriurni nastop v razprodanem Kinu Šiška v Ljubljani, kjer so navdušili z mešanico bluesa in rocka. Svoj glasbeni slog razvijajo od leta 2009, ko je kitarist Julijan Erič v skupino povabil basista Miho Ribariča. Pridružil se jima je bobnar Zlatko Đogič in pozneje še Julijanov brat Miha, ki poje in igra orglice. Marca so izdali prvenec Family, ki je izšel pri založbi Zavod Orbita. Album je nastal v sodelovanju z Borutom Činčem, slovitim buldožerjem. Na njem je 12 skladb, Činč na šestih igra hammond orgle in je tudi producent izdaje.



V petek, 16. septembra, bo skupina naredila naslednji velik korak na svoji glasbeni poti s samostojnim koncertom v ljubljanskih Križankah. Ta nastop označujejo kot poslovilni, ker se odpravljajo na študijski dopust v Združene države. »Zamisel za igranje v Križankah se je pojavila zelo spontano. Glede na to, da smo igrali skoraj vsepovsod razen tam, je bil napad nanje logična odločitev,« so nam zaupali fanti iz skupine.



Logika se je izgubila med papirji



»No, v startu se nam ni uspelo uskladiti z direktorjem Stožic, zaradi slabe komunikacije, in smo se potem odločili kar za Križanke. Največji izziv je birokracija, ki se je že zdavnaj izgubila med papirji, ravno tako kot logika. Papirologija za Križanke je vsekakor največji izziv. Izziv je tudi to, da se podajamo na polje, na katerem po navadi nismo, in širimo našo glasbo v druga obzorja, med širšo množico.« Na prihajajočem nastopu bodo odigrali predvsem nov program, seveda pa ne bodo manjkale niti starejše skladbe. Koncert bodo posneli in izdali živo ploščo. Prav tako se bo na odru zvrstila vrsta gostujočih glasbenikov. »Morda vas bodo nekateri presenetili, veliko je še skrivnosti, ki jih boste lahko doživeli na koncertu. Gosti so že bili med nami. To so predvsem prijatelji, ki so nam blizu po energiji in po načinu igranja. Po tem ključu, da nas prenašajo, mi pa njih.« Tako se jim bodo na odru pridružili Igor Leonardi, Matevž Šalehar - Hamo, Duo Aritmija, saksofonistka Jasna Kmetec, trobentač Domen Gracej in tolkalec Andrej Tomažin.



Fantje si bodo po nastopu v Križankah privoščili daljši odmor, zaradi česar koncert napovedujejo kot poslovilni. »Več let smo neprestano igrali v Sloveniji, to pomeni, da smo vsak teden imeli najmanj dva ali tri koncerte. Po tem v Križankah se bo prvič zgodilo, da bomo s scene za kar dolgo izginili, kako dolgo nas ne bo in kaj se bo dogajalo v ZDA, pa niti Kekec onstran hriba ne zna povedati. Študijski dopust pomeni uživanje na plaži ob dobri družbi in pijači. Basist si želi naučiti srfati in ga peljemo.« Prismojeni profesorji bluesa bodo že prihodnji teden poskrbeli, da bo blues gromko odmeval. »Upamo, da bo to najglasnejši blues koncert v zgodovini, tako ali drugače, potrudili se bomo zagotovo.«