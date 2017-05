Izjemen uspeh naših citrarjev

Kot pravi profesor Peter Napret, so slovenski citrarji na tekmovanjih, ki jih v Münchnu prirejajo že od leta 2004, vselej dosegali vidne uspehe. »Pravzaprav ne mine tekmovanje, da ne bi bile najvišje nagrade dodeljene našim. Tokrat je bil uspeh res izjemen, saj so domov prinesli kar sedem podeljenih prvih nagrad od devetih. Tekmovanje je vedno zelo zahtevno, s poudarkom na izvajanju sodobne resne glasbe. Pravzaprav je to edino glasbeno tekmovanje, kjer je obvezna skladba novo delo, napisano prav za to tekmovanje in za vsako kategorijo posebej,« pravi Napret.



Najbolj zahteven program so imeli citrarji v starostni kategoriji od 19 do 35 let. Sedem tekmovalcev je moralo pripraviti 45-minutni program z zelo zahtevno obvezno skladbo, v finale so se prebili štirje, med njimi naša Tajda Krajnc iz Šentjurja, trenutno študentka citer v Münchnu. Več tekmovalnih kategorij je za mlajše od 18 let: v starostni kategoriji od 16 do 18 let je tekmovalo pet citrarjev, edina nagrada pa je šla v roke naše mlade citrarke Brine Gabrovec iz Griž, sicer dijakinje Glasbene šole Celje pri profesorici Neli Zidar Kos. V kategoriji od 13 do 15 let so tekmovale štiri citrarke, prvo nagrado sta si razdelili naši Klara Levec, učenka profesorja Petra Napreta na Glasbeni šoli Ljubljana Moste-Polje, ter dijakinja Glasbene šole Celje Eva Poglajen, ki se uči citer prav tako pri Zidar Kosovi.



Tudi med petimi tekmovalci, starimi od 10 do 12 let, sta šli dve nagradi v roke naših citrark. Eno je prejela Hana Hren, učenka profesorice Franje Kočnik na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, eno pa Florjan Šinkovec, ki se pod mentorstvom iste profesorice uči citer v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava. Le dve citrarki, ena iz Nemčije in naša Chiarra Gregorc Planinc, pa sta tekmovali v kategoriji do devet let in si prislužili enakovredni nagradi, le da je Chiarra prejela še posebno nagrado za izstopajoč muzikalen nastop.



Dokaz, da naše citrarje v Münchnu jemljejo resno, je tudi to, da so v ocenjevalnih komisijah skoraj vedno tudi naši ljudje, in tokrat sta bili v dveh komisijah profesorici Janja Brlec in Neli Zidar Kos. Nagrajenci v kategorijah do 18 let z mentorji: Peter Napret, Franja Kočnik, Florjan Šinkovec, Chiarra Gregorc Planinc, Hana Hren, Klara Levec, Eva Poglajen, Brina Gabrovec in Neli Zidar Kos Tajda Krajnc, trenutno študentka citer v Münchnu, je prejela prvo nagrado v kategoriji od 19 do 35 let.

Kje bodo igrali na citre



Pri nas boste lahko citre slišali že v soboto, 6. maja, v Domžalah, na prireditvi z naslovom Citre na vsakem koraku. Na različnih lokacijah po mestu bo od 10. do 11. ure igralo okoli sto citrarjev. Prireditev je nastala na pobudo skupine citrark Notice iz društva Lipa Domžale, podpira pa jo tudi Občina Domžale. Že 20. maja bo v Kulturnem domu Franca Bernika 5. slovenski citrarski večer, ki ga v tednu ljubiteljske kulture pripravlja Citrarsko društvo Slovenije v sodelovanju z Izpostavo JSKD Domžale. Do konca junija si lahko na gradu Brežice ogledate gostujočo razstavo Citre, ki predstavlja obsežno zbirko citer Borisa Andreja Mlakarja.

.