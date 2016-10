Izčrpani Petar Grašo

Prvič je oboževalce zapustil pred dvanajstimi leti, daleč od glasbenih odrov pa se je držal kar deset let! Zdaj, dve leti po tem, ko se je vrnil na glasbeno prizorišče, se znova umika – koliko časa ga ne bo in kdaj bo odšel, še sam ne ve.



Priljubljeni hrvaški pevec Petar Grašo, ki ima številne oboževalce tudi med Slovenci, je letos praznoval 20-letnico glasbenega delovanja. Med drugim jo je proslavil tudi v Sloveniji, na koncertu v ljubljanskih Križankah, kjer so mu na odru delali družbo številni znani slovenski glasbeniki. Grašo se v deželo na sončni strani Alp rad vrača, ne le zaradi slovenskih oboževalcev, ampak tudi zaradi odlične kulinarike in kakovostnih vin, nad katerimi se javno navdušuje. Vse kaže, da ga bodo po novem k nam vodila le še ta, saj se je odločil, da se bo spet za nekaj časa umaknil z glasbenih odrov.



»Gotovo bo znova premor,« je dejal avtor hitov Moje zlato in Srce za vodiča. »Ne morem več, to je zame preveč,« pravi 40-letnik. »Mislim, da si vsak normalen človek do neke mere želi delati. Jaz zelo rad delam, toda toliko, kot sem delal zadnjega pol leta, povprečen človek naredi v desetih,« je povedal televiziji RTL.



Grašo razen po svoji izjemni glasbeni karieri slovi tudi po nekoliko skrivnostnem ljubezenskem življenju. Poročen naj bi bil s 45-letno pevko Danijelo Martinović, s katero naj bi si večno zvestobo prisegla pred kratkim na dvorcu Zemono v Vipavi.