Iz raja v pekel

Estradnica Maja Šuput je pred zimskim vremenom v začetku januarja pobegnila v vročo Mehiko. Družbo ji je delala prijateljica Lana Gadža Čermak, vnukinja upokojenega generala Ivana Čermaka. Dekleti sta se na potovanju odlično zabavali, najlepše trenutke pa sproti pridno delili s sledilci na spletu. Medtem ko je pevka hita Lopove počivala v toplih krajih, pa nepridipravi niso stali križemrok: vlomili so ji v stanovanje v Zagrebu in odnesli dragocenosti in denar. Vdrli so skozi okno na zadnji strani zgradbe: razbili so steklo in skozenj splezali v notranjost.



»Doma sem le, ko pakiram ali praznim kovček. Sem ter tja imam kakšne obiske in to je to, zelo malo sem doma,« je povedala Maja. Srečna in spočita po mehiških počitnicah je na zlovešči petek, 13., vstopila v svoje stanovanje in ugotovila, da ga je medtem nekdo izpraznil. Vlomilci so ji odnesli nekaj tehničnih naprav, nakit in gotovino – pevko so oškodovali za več kot 9000 evrov! Čeprav bo trajalo še dolgo, preden se bo v svojem stanovanju znova počutila zares varno, je pevka izkoristila prvo priložnost, da je nesramnežem pokazala fige: na spletu je objavila fotografijo s svojega zadnjega koncerta, ob njej pa zapisala, da ji tega nihče ne more vzeti.