Iskreno priznanje

Pevka Doris Dragović, ki zadnja leta redko daje intervjuje, je pred kratkim spregovorila za hrvaške medije, in sicer o svojih glasbenih začetkih, izzivih, ki jih je morala premagovati, pa tudi o možu Mariju Budimirju. »Moj mož je moj veter v hrbet. Vedno mi svetuje, ima edinstveno intuicijo in ogromno ljubezni. On je avtoriteta v mojem življenju prav zato, ker mi poleg neskončne ljubezni podarja prijateljstvo, nasvete, moč. Prepričana sem, da so prav to čarobne sestavine zakona, ki lahko traja,« je povedala 56-letnica. »Ko sem ga prvič videla, sem izgubila zavest zaradi njegovega pogleda,« je še dodala.



Splitčanka je lani praznovala 30. obletnico, odkar je kot predstavnica Jugoslavije nastopila na Pesmi Evrovizije s pesmijo Željo moja. Takrat je osvojila 11. mesto. Leta 1999 je znova nastopila na tem tekmovanju, takrat kot predstavnica Hrvaške. S pesmijo Marija Magdalena se je uvrstila na 4. mesto. Kmalu zatem se je za več kot deset let umaknila z glasbenega prizorišča. »V določenem trenutku sem preprosto trčila ob zid. Nisem imela več česa dati. Dušilo me je. Vse v meni je vpilo, naj se umaknem. Morala sem obnoviti samo sebe, se regenerirati. Vsak od nas kdaj preprosto pride do točke, ko ne more več. To je življenje. Če se človek ne razvija, ne napreduje, stagnira. Včasih se je treba ustaviti in potegniti črto,« je razložila ob vrnitvi na glasbeno prizorišče, v letih pred tem pa se je intenzivno posvečala veri.

.