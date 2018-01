Iskana diplomiranka Ina Shai

Ina Shai ki se bo predstavila na letošnji Emi, je po treh letih študija glasbe v Londonu (smer kreativno glasbeništvo na oddelku za vokal) z odliko diplomirala na priznani britanski univerzi (University of West London, British and Irish Music Institute).

Le teden potem, ko je izvedela, da je sprejeta na Emo, so dobili odgovor iz Litve.

Na Emi bo nastopila s pesmijo V nebo, za katero je napisala besedilo in vokalno melodijo. Pesem je najprej napisala v angleščini in z njo vzbudila precej pozornosti založnikov in glasbenikov. »Le teden pred rokom za oddajo pesmi za Emo sem dobila navdih za pesem in sem jo preprosto morala posneti. V angleščini nosi naslov Glow, nato pa sem napisala še slovensko besedilo. Pesem sem prijavila na Emo, angleško verzijo pa sem dala v poslušanje založbi, s katero sodelujem. Nad njo so bili takoj navdušeni in so predlagali, da jo pošljemo tudi drugim državam. Le teden potem, ko sem izvedela, da sem sprejeta na Emo, so dobili odgovor iz Litve – njihova finalistka bi želela nastopiti z mojo pesmijo in se nato, če bi zmagala, z njo potegovati na Evroviziji,« je razložila Ina, ki je po litovski dobila še nekaj ponudb iz tujine. Bila je počaščena, da tudi drugi izvajalci vidijo potencial v njeni pesmi, a se je odločila, da z njo nastopi sama. »Mislim, da sem se odločila prav, in upam, da bo všeč tudi slovenskemu občinstvu. Veliko mi pomeni, da ohranim stik s slovensko publiko, tako da že komaj čakam, da stopim na oder Eme,«je še povedala Ina.