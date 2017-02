Igrali za kipce Slavka Avsenika

Pri Jožovcu je bilo prejšnji konec tedna spet veselo in glasno. Fantje in dekleta s klavirskimi in diatoničnimi harmonikami so z mentorji, starši in drugimi spremljevalci težko čakali na svoj nastop pred komisijo. Če so nekateri na začetku še imeli nekaj treme, pa je ta, ko so raztegnili meh, skoraj izginila.



Več kot polovica zlatih



Največ harmonikarjev je bilo iz domovine, nekaj pa tudi iz Avstrije in Italije. Absolutni zmagovalec letošnjega tekmovanja za nagrado Avsenik pa je postal Blaž Potočnik, sicer učenec Glasbenega centra Rošer. A takih, ki so osvojili zlato priznanje in osvojili najmanj 95 točk in več, je bilo kar 65, zato vseh ni mogoče našteti. Žirija, v kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Jože Burnik in Lorenz Pichler, je imela resnično težko delo, da je izbrala najboljše med vsemi, ki so zaigrali eno obvezno skladbo, ki jo je predlagal organizator, pri kateri sta jih spremljala kitarist Luka Polenšek in basist Robert Marzel, ter eno, ki so si jo iz Avsenikovega repertoarja izbrali sami.



Največ je bilo harmonikarjev, starih od 12 do 16 let, sledili so mlajši, stari do 12 let, in tisti, stari od 16 do 22 let. Izkazalo se je, da je tekmovanje najprivlačnejše za osnovnošolce in srednješolsko mladino. Kot je povedal Klemen Rošer, mentor absolutnega zmagovalca Blaža Potočnika, je tekmovanje za nagrado Avsenik oziroma kipec Slavka Avsenika eno najprestižnejših v Evropi. »Že šest let pripravljamo naše učence za to tekmovanje in v veliko čast mi je, da so letos naši učenci osvojili kar 11 zlatih priznanj. Med temi sta dva učenca osvojila vseh sto točk in si zmago tako rekoč delila, a naziv absolutnega prvaka je osvojil le eden. Pohvalil bi organizatorje, družino Avsenik, in vse druge, ki so zaslužni za to, da tekmovanje v hramu narodno-zabavne glasbe vsako leto poteka na najvišji ravni,« je za Nedeljske novice strnil misli Rošer.



Zapišimo še, da sta sto možnih točk poleg Potočnika osvojila še dva, in sicer Danaja Grebenc in Klara Mi Bebner, le malenkost pa je do sto okroglih točk zmanjkalo harmonikarjema Jakobu Štiglu in Gašperju Brunskoletu. Kot rečeno, je od 103 tekmovalcev zlato priznanje osvojilo kar 65 harmonikarjev.