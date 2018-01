Helena Blagne malo na sodišču, več na spletu

Znova in znova se potrjuje, da radijske postaje bolj zaupajo tujim izvajalcem kot domačim. To dokazuje tudi najnovejša lestvica na portalu Slotop 50, portalu Združenja Sazas. Na prvem mestu tega prvega novoletnega tedna je namreč Ed Sheeran s pesmijo Perfect, sledijo številni drugi tuji izvajalci, šele na 17. mestu pa je domači izdelek, plod sodelovanja ustvarjalnih bratov BQL in Nike Zorjan (ki je, mimogrede, postala tudi ena prepoznavnejših Prekmurk leta). Gre za skladbo Ni predaje, ni umika. Sporoča, da je v življenju vedno treba slediti svojim sanjam, se zanje boriti, saj zmagovalec ni tisti, ki nikoli ne pade, marveč tisti, ki se po padcu zna pobrati in nadaljevati. Glasba za pesem, ki je Nikin osmi singel in četrti BQL, je delo dua Maraaya, ki je, vsaj tako ocenjujejo poznavalci, pesmi spet vdihnil duha svetovnih glasbenih lestvic, tokrat nadgrajen z Nikinim prekmurskim narečjem. »Veseli smo, ko vidimo, da si ljudje delčke besedila lepijo kot citate na zid pa na svoje objave na družabnih omrežjih,« pravijo izvajalci.

