Harmonika navdušila tudi Indijce

Zamejski harmonikar Denis Novato, ki letos obeležuje 30 let bogate glasbene kariere, se je pred kratkim vrnil iz Indije, kjer se je mudil na povabilo slovenskega veleposlaništva v New Delhiju. Ob 25. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Indijo je tam pripravil tri samostojne koncerte. Enega v prestižnem India International centru, kjer je bila tudi slovenska ministrica za razvoj Alenka Smerkolj, drugega v znamenitem hotelu The Taj Mahal Palace v Mumbaju, tretjega pa v hotelu Crowne Plaza v Čenaju. »Koncertov so se udeležili predstavniki svetovne diplomacije v Indiji ter povabljeni gostje, o mojih koncertih pa so poročali tudi na indijski televiziji ter v drugih medijih,« nam je zaupal Denis Novato, ki sicer diatonično harmoniko predstavlja v nekoliko drugačni luči, ne le kot zabavljaški inštrument. Že ta teden se je mudil tudi v Montecarlu na nogometni tekmi med piloti F1 in znanimi športniki, ki v času dirke formule ena bivajo v Monaku. Prihodnji mesec, natanko 24. junija, pa bo Novato svojo 30. obletnico igranja praznoval v Kopru, kjer ob tej priložnosti pripravlja velik glasbeno-športni spektakel. V goste bo namreč povabil nogometno ekipo Star Team iz Monaka, ki se bo pomerila s slovensko reprezentanco zvezdnikov. Še isti večer pa bo s športniki monaške ekipe organiziral gala večerjo v prostorih najelitnejšega petzvezdičnega hotela Slovenija v Portorožu.



Kam le čas beži



V zvezdniškem slogu pa so v domačem Slovenj Gradcu na predvečer 16. maja, ko je praznoval 80. rojstni dan, oboževalci presenetili Franca Šegovca, legendo narodno-zabavne glasbe, ki še vedno igra s svojimi Štirimi kovači, trenutno najstarejšo tovrstno zasedbo pri nas, melodije pa kuje tudi za številne druge glasbenike. Franc Šegovc za druženje, ki so mu ga pripravili številni glasbeniki, seveda ni vedel, saj je presenečenje v strogi tajnosti pripravila njegova žena Hermina, skupaj s Simonom Golobičem in Janijem Repnikom, vodjo ansambla Rosa ter voditeljem Koroškega radia. Hermina je svojega Franca zvabila v mesto pod pretvezo, da gresta na pijačo, ko pa je vstopil v dvorano, so ga tam pričakali številni glasbeniki, poleg že omenjenega Ansambla Rosa tudi Ansambel Roberta Zupana, Okrogli muzikanti, Poskočni muzikanti, Koroški kvintet Ansambel Juhej, Mladi korenjaki, Ansambel Zeme, Slovenski zvoki, ansambel Škorpijoni in seveda Štirje kovači. Vsak je zaigral po eno pesem Štirih kovačev, na koncu pa so slavljenca povabili na oder in z njim zapeli tisto najbolj znano Kam le čas beži.



Zlata plošča za pol stoletja



Da čas res hitro beži, dobro vedo tudi ljubitelji Alpskega kvinteta, saj je ta v Bohinjski Bistrici pripravil že 31. Alpski večer. No, še pred tem so več kot 25 let to odmevno glasbeno prireditev gostili na Bledu, a zvestim obiskovalcem, predvsem iz tujine, konkretno iz Švice, Nemčije in Avstrije, je očitno všeč tudi nova lokacija. Letos so poleg Alpskega kvinteta na alpskem večeru peli in igrali še Veseli Begunjčani, ansambel Ekart, Kvintet slovenskih deklet, Skupina Maxi z Jožetom Burnikom ter Jožico Svete, iz sosednje Avstrije pa so prišli posebni gostje Die Grazer-Spatzen, ansambel Osttirol ter skupina Die Innsbrucker Böhemische. A če je Denisu Novatu uspelo za zven harmonike ogreti tudi Indijce, je Alpskemu kvintetu že zdavnaj uspelo navdušiti za poslušanje njihovih viž ne le poslušalce doma, pač pa predvsem v nemško govorečih deželah. Zato ne preseneča, da so člani Alpskega kvinteta iz rok lastnika založbe MCP Records po komaj dveh letih znova prejeli zlato ploščo. Tokrat za zadnji album 50 jubilejnih let, ki so ga Alpci slavili lani. Verjetno pa ne gre izgubljati besed o tem, da zlata plošča v tujini vseeno pomeni nekaj povsem drugega kot doma, saj se tam albumi še vedno prodajajo v zavidljivih nakladah. O kakšnih, pa vseeno nihče ne govori na glas, zato lahko o tem zgolj ugibamo.

