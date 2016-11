Greni ji življenje

Nekdanja pevka skupine ET Katarina Rautek preživlja težke čase. Življenje ji greni nekdanji partner, podjetnik Krešimir Svitlanović. Ta se še ni sprijaznil, da je njuna zveza končana, še manj, da je pevka že naredila korak naprej in si našla novega partnerja. Divje ljubosumen je pred dnevi Katarini, s katero ima tudi otroka, grozil, nato pa se je spravil še na njenega sedanjega izbranca.



Za pajdaša si je našel njenega mlajšega brata Borno Rauteka. Moška sta skupaj vdrla v poslovni prostor Katarininega partnerja, večkrat pa naj bi se pojavila tudi pred njegovim stanovanjem. Prejšnji petek je zadeva presegla vse meje. Katarina je Svitlanovića zaradi številnih groženj in izpadov prijavila policiji, ta pa ga je skupaj z njenim bratom aretirala in privedla na zaslišanje. Ko sta pevka in njen prijatelj opisala, kaj vse sta doživela, so policisti za oba pridržana napisali prijavo zaradi nasilja v družini, kršenja nedotakljivosti doma, poslovnega prostora in groženj. Ljubosumni partner je trenutno še za rešetkami, Katarinin brat pa bo sojenje čakal na prostosti.



Rautekova ima sicer za seboj zgodovino nasilnih zvez. Pred leti je spregovorila o nasilju, ki ga je doživljala, ko sta bila v paru s šest let starejšim podjetnikom Ivanom Čalićem. Ta je na zvezdničin 27. rojstni dan fizično napadel njeno teto. »Govorim o udarcu s pestjo v oko in nato brcanju na tla,« je 32-letnica medijem opisala dejanje brutalneža.