Gremo na INmusic

Na letošnji razpis INmusicMENT 2017, ki skupinam omogoča nastop na enem največjih glasbenih festivalov v regiji – festival INmusic v Zagrebu, se je prijavilo 67 skupin. Strokovna komisija, v kateri so bili Klara Zupančič in Jernej Sobočan kot predstavnika Vala 202 ter Matjaž Manček in Andraž Kajzer iz festivala MENT, je v veliki finale uvrstila pet zasedb: ljubljansko pop skupino Neomi, novomeške rockerje MRFY, Primorce Nesesari Kakalulu, neopsihadelike persons from porlock ter synth trio Torul. Že 12. izvedba festivala bo gostila zveneča glasbena imena, kot so Arcade Fire, Alt-J, Kings of Leon, Flogging Molly in Michael Kiwanuka. V velikem finalu, ki je bil 17. maja, je eno skupino izbralo občinstvo, drugo pa predstavnika festivala INmusic Zoran Marić in Ivana Jelača. Več kot 300 glasov občinstva je odlična popotnica za skupino Nesesari Kakalulu (gre za devetčlansko postavo, ki bo v kratkem izdala svoj glasbeni prvenec), predstavnika festivala pa je najbolj prepričala skupina persons from porlock (skupina je lani izdala svoj prvi album things people don't like, ki ga je Radio Študent razglasil za domači album leta.