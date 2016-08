Graška Gora že 41 let gosti muzikante

Na letošnjem festivalu Graška Gora poje in igra so slavili Vižarji z vižo En greh do nebes, Hozentregarji s skladbo Dan v gorah, Fiškali s skladbo Dobre ti jutre rodni kraj ter Žargonovci s skladbo Govoril je.



Na pravi poti



»Presrečni smo bili, ko smo slišali za rezultate. Teh občutkov se ne da opisati. Zmaga na Graški Gori je tudi dokaz, da smo na pravi poti,« je dejal Domen Jevšenak, vodja ansambla Vižarji iz Stranic, letošnjega absolutnega zmagovalca festivala, ki so ga pripravili člani Kulturno-umetniškega društva Graška Gora s pomočjo občin Velenje, Slovenj Gradec in Mislinja. Poleg Vižarjev, ki so bili tudi najboljši debitanti, so zlate pastirčke osvojili še Hozentregarji in hrvaška skupina Fiškali, najboljša besedila pa so imeli ansambli Azalea, Šepet in Pik.

