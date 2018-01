Glasbeniki se bodo spet družili na Golteh

Glasbena agencija Geržina Videoton že zbira prijave glasbenikov za druženje na snegu, ki bo v petek, 9. marca, na Golteh. Pripravili bodo veleslalomsko tekmo, najboljši na njej pa se bodo udeležili svetovnega smučarskega prvenstva, ki bo 7. aprila v avstrijskem Schladmingu.

Na snegu se bodo znova družili izvajalci zabavne in narodno-zabavne glasbe, ki so se v dvajsetih letih pomerili že v Kranjski Gori, na Golteh in Rogli ter Mariborskem Pohorju, letos pa se bo vesela družba glasbenikov smučarjev vrnila na Golte, saj se je tamkajšnje podjetje že v preteklih letih izkazalo kot zelo dober gostitelj.

Glasbeniki ne bodo le tekmovali, ampak tudi kakšno zaigrali in zapeli.

Udeleženci pa ne bodo samo smučali, tekmovali, navijali in se zabavali z družabnimi igrami, ampak tudi kakšno zaigrali in zapeli. Veleslalomska tekma bo točno opoldne, tekmovalo pa se bo v treh starostnih kategorijah, ženske bodo v svoji skupini. Na koncu bodo najboljši prejeli atraktivne pokale in se, kot smo že omenili, mesec pozneje udeležili svetovnega smučarskega prvenstva v Schladmingu. Tudi tam so naši glasbeniki in glasbenice že nizali uspehe in stali na najvišjih stopničkah, Špela Osterc je postala celo svetovna prvakinja!