Glasbeniki niso priljubljeni sosedje

Ni skrivnost, da imajo glasbeniki neredko težave s svojimi sosedi, saj so praviloma otročji, mahnjeni na zabave in seveda bistveno preglasni. Prav zaradi tega so v svetu premožnih najmanj priljubljeni sosedi. Na vrhu seznama nezaželenih sosedov je zdaj kanadski zvezdnik Justin Bieber, ki je moral leta 2013 plačati kar 70.000 evrov kazni, ker je motil sosede. No, to pa vendarle ni najhujši scenarij. Predstavljajte si, kaj se zgodi, če sta oba soseda glasbenika.

Jimmy Page in Robbie Williams

Kitarist glasbene skupine Led Zeppelin je imel za soseda režiserja in tesnega prijatelja Michaela Winnerja, a ta je leta 2013 umrl in njegovo hišo v Londonu je za 20 milijonov evrov kupil Robbie Williams. Jimmy Page je tam živel že od leta 1972, in ko je Williams začel obnovo, del katere naj bi bila gradnja dve nadstropji globoke kleti, sta se soseda udarila. Page naj bi meril glasnost gradbenih del in ga prijavljal inšpektorjem, za kar je moral, pravi Robbie, plačati več tisoč evrov kazni. No, pozneje so ga Pageevi zagovorniki prisilili, da je to izjavo preklical, prav tako je moral opustiti dela v kleti.

John Cage in John Lennon

Ni skrivnost, da je avantgardni skladatelj John Cage zelo občutljiv za hrup in kot nalašč se je v sosednje stanovanje v newyorškem West Vilageu konec sedemdesetih let priselil John Lennon. Legendarni beatle je seveda ves čas poslušal glasno glasbo. Cage je menda redno hodil k sosedu trkat in se pritoževat. Zahteval je, naj odstrani zidne zvočnike. Sprva je bilo veliko prepiranja, na koncu pa sta s posredovanjem Yoko Ono vse spore zgladila in postala prijatelja.

Joni Mitchell in Frank Zappa

Razkritje trenja med legendama ameriške glasbe je marsikoga presenetilo. To sicer ni bilo preveč grenko, šlo je bolj za različen življenjski slog. Joni Mitchell je leta 2015 v intervjuju za Vanity Fair razkrila, da je bil Frank Zappa zelo divji in neukrotljiv sosed. V šestdesetih in sedemdesetih letih je živel na posestvu v Laurel Canyonu v Los Angelesu, ki se je stikalo z vrtom eksperimentalnega jazz rockerja. »Iz dnevne sobe sem videla njegov ribnik z račkami. Ob neki priložnosti je prišla na obisk moja mama in tri gola dekleta so ležala na čolnu na ribniku.«

James Blunt in Noel Gallagher

James Blunt je leta 2008 kupil apartma na Ibizi. Kmalu za tem je zvezdnik skupine Oasis Noel Gallagher hitro prodal svojo hišo, kar je pritegnilo pozornost medijev. Hišo, ki jo je kupil od Mika Oldfielda leta 1999, je prodal za šest milijonov evrov. Pozneje je dejal, da z Bluntom ni imel pravih stikov ali težav. Le neskončno ga je motila misel, da je sosed pisec osladnih balad.

Liam Gallagher in Jamie Oliver

Da se ne bi mlajši brat Liam Gallagher počutil prikrajšanega, velja dodati, da se je tudi on zapletel v sosedski spor, vendar ne z glasbenikom, temveč kuharjem Jamiejem Oliverjem, ki pa je svojčas igral v glasbeni skupini Scarlet Division. Liam naj bi ob neki priložnosti v njegova okna metal kamenčke, ker je hotel izsiliti roladice s slanino. Gre za londonsko ulico Stella Street, kjer je živel tudi George Michael.