George Michael povedal, da je bil na robu smrti

Superzvezdnik George Michael je umrl, smrt je nastopila mirno, med spanjem, je svetu sporočil njegov predstavnik. Pevca, ki je bil star 53 let, je v njegovi hiši v Goringu (Oxfordshire), kamor so ves dan prihajali oboževalci in prinašali cvetje, sporočila in prižigali svečke, našel njegov prijatelj. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je med prazniki na svojem domu umrl naš dragi sin, brat in prijatelj,« je povedal njegov predstavnik. Policisti so dodali, da so bili reševalci v njegovi hiši v nedeljo ob 13.42, a 53-letniku niso več mogli pomagati. Smrti ne obravnavajo kot sumljive, opravili bodo obdukcijo, da bi določili natančni vzrok, je še dodala policija. Njegov menedžer Michael Lippman je dejal, da je pevcu odpovedalo srce.



Michael se je leta 1963 rodil kot Georgios Kyriacos Panayiotou očetu, grškemu Ciprčanu, in angleški materi na severu Londona; Ridgeleyja je spoznal v srednji šoli in leta 1981 je nastal Wham! – hitro sta postala največja otoška pop glasbenika. Leta 1985 sta kot prva zahodna skupina nastopila na Kitajskem. Po letih ugibanja glede njegove spolne usmerjenosti je leta 1998 priznal, da je gej, ko ga je zaradi nedostojnega vedenja v javnem stranišču v Los Angelesu prijel policist pod krinko. To je bil prvi v vrsti incidentov, ki so metali senco na njegovo kariero: policija ga je nekajkrat opozorila zaradi posedovanja kanabisa in kreka, leta 2010 je bil obsojen na osem tednov zapora, ker je vozil pod vplivom kanabisa in zdravil na recept ter se zaletel v trgovino. Leta 2011 je več tednov preživel v dunajski bolnišnici, ker je zbolel za pljučnico, pozneje je povedal, da je bil na robu smrti. Pred petimi leti se je po trinajstih letih razšel s Kennyjem Gossom, trgovcem z umetninami, s katerim naj bi se v zadnjih tednih spet zbližala, pišejo otoški mediji.



Zadnji božič



Prihodnje leto naj bi izšel dokumentarec o njegovem življenju in karieri, v zadnjem času je živel bolj samotarsko, proč od pozornosti medijev, ki so vseeno pisali o njem, predvsem zaradi bizarnih incidentov, povezanih z mamili. V začetku decembra so sporočili, da producent in tekstopisec Naughty Boy, njegovo pravo imel je Shahid Khan, sodeluje z Michaelom pri novem albumu, ki naj bi izšel prihodnje leto. V skoraj štiri desetletje dolgi karieri je prodal več kot 100 milijonov albumov, dobil je več nagrad, tudi dva grammyja in tri brite. Njegov zadnji album Symphonica (2014) je bil na lestvicah številka ena. George Michael je zaslovel z duetom Wham!, v katerem je prepeval z Andrewom Ridgeleyjem, ustvarila sta številne uspešnice, tudi zimzeleno Last Christmas, brez katere ne gre v tem letnem času. Na twitterju je zapisal, da se mu je ob smrti Yoga – prijatelji so ga klicali Yog, to so kratice za Yours Only George – zlomilo srce: »Jaz, njegovi ljubljeni, prijatelji, svet glasbe, ves svet, vedno te bomo ljubili.« Oglasili so se tudi Elton John, Madonna in Boy George in mnogo drugih. Elton John je na instagramu objavil njuno skupno fotografijo in zapisal: »Pretresen sem, izgubil sem dragega prijatelja, prijazno in dobrosrčno dušo, izjemnega umetnika.« Madonna, ki je objavila posnetek, na katerem mu predaja glasbeno nagrado, je dodala: »Zbogom, prijatelj. Zapustil nas je še en velik umetnik.« Duran Duran so prek twitterja sporočili: »2016 – odšla je še ena nadarjena duša. Ljubezen in sočutje Michaelovi družini.« Pa ne le glasbeniki, žalost ob smrti nadarjenega pevca so izražali tudi drugi: kapetan angleške nogometne ekipe Gary Lineker je zapisal: »Pa ne tudi George Michael. Še en glasbeni velikan nas je zapustil letos, 2016. se lahko spelje.« Igralec George Takei pa se je poslovil kar z njegovimi pesmimi: »Počivaj z bleščečimi zvezdami, George. Našel si svobodo (Freedom), usodo (Faith). To je bil tvoj zadnji božič (Last Christmas), pogrešali te bomo.«