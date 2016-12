Game Over se vračajo

Nekoč najuspešnejša in tudi ena prvih fantovskih skupin Game Over se počasi vrača. Tokrat so razprodali mariborski Štuk, ki je nekoč veljal za rockersko središče Slovenije. V začetku tisočletja so imeli ravno na Štuku največ vaj, na katerih so pilili svoje vokalno-plesne sposobnosti. Fantje so vmes vidno odrasli, na odru pa so veliko bolj izkušeni. Njihove oboževalke so jih ves čas spremljale z mobilniki in jih kakšen kilogram več pri Denisu ni niti malo zmotil.